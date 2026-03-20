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中大商學院學生於IE商學院案例比賽勇奪亞軍

教育新聞
更新時間：19:10 2026-03-20 HKT
發佈時間：19:10 2026-03-20 HKT

商業世界講求解難，中文大學商學院學生近期在國際商業案例比賽中表現卓越，於西班牙馬德里舉行的IE商學院案例比賽中，為當地著名酒莊的可持續發展及營運效率提出解決方案，最終在全球12所頂尖商學院中脫穎而出，奪得亞軍，另有商學院學生赴加拿大與美國參與商業案例比賽，榮獲佳績。 

由環球商業學三年級生呂欣鴻和張志瑤、計量金融學及風險管理科學三年級生蕭祉彥，以及國際貿易及中國企業四年級生衛苑怡組成的四人團隊，遠赴馬德里出戰IE商學院案例比賽。賽事設有兩個案例解難任務：首個環節，隊伍須在五小時內探討Alma Carraovejas酒莊如何在平衡增長、盈利能力與品牌聲譽的同時，尋求永續發展；第二個環節為12小時案例分析，要求參賽隊伍代入亞馬遜（Amazon）領導層角色，思考在激烈競爭中如何兼顧長期增長、營運效率、客戶至上理念與可持續發展，最終在全球12所頂尖商學院中脫穎而出，榮獲亞軍。

另外兩隊的中大商學院學生團隊於加拿大CaseIT管理信息系統案例比賽及美國McDonough商業策略挑戰賽中，亦分別取得亞軍及季軍佳績。

中大商學院院長周林祝賀獲獎隊伍，他表示中大商學院學生在國際舞台上屢創佳績，體現了學院致力培育能應對挑戰、把握機遇的全球領袖之使命，他為學生的成就感到自豪，期望他們未來繼續追求卓越，再創佳績。

本報記者

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