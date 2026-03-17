中大法律學院舉行亞洲法律史學會成立典禮 推動全球對亞洲法律傳統的認識

由香港中文大學（中大）法律學院倡議成立的「亞洲法律史學會」（Asian Legal History Association, ALHA），今日（17日）於中大法律學院研究生部舉行成立典禮。學會匯聚來自17個司法管轄區內，包括中國、印度、日本、新加坡、德國等，共21所頂尖法律學院及研究機構，推動全球對亞洲法律傳統的認識。典禮邀得律政司司長林定國發表主題演說、中大校長盧煜明致歡迎辭。中大法律學院院長習超聯同創始成員機構代表，亦有出席啟動儀式。

由中大法律學院倡議成立的「亞洲法律史學會」，今日（17日）於中大法律學院研究生部舉行成立典禮。（中大提供）

ALHA為首個旨在加深對亞洲多元法律傳統理解的長期協作平台，並致力促進亞洲及世界各地持續的跨司法管轄區法律史交流。就中大法律學院擔任學會的常設秘書處，盧煜明表示榮幸，並認為該任命體現了中大長久以來對推動國際學術合作交流的承擔，「這亦是中大對香港及其未來發展所作出的更廣泛貢獻之一，進一步鞏固支持香港國際地位所需的知識與制度基礎。」他又表示，成立典禮適逢遇上中大法律系成立20週年，也體現了大學致力於國際學術交流和區域領導的承諾。

律政司司長林定國發表主題演說。（中大提供）

中大校長盧煜明致歡迎辭。（中大提供）

林定國在主題演說中強調，香港在「一國兩制」下擁有獨特而顯著的制度優勢，是學會理想的立足之地。「作為中國唯一的普通法司法管轄區，香港在回歸祖國後繼續享有獨立的司法管轄權和終審權。香港法院持續援引其他普通法司法管轄區的判例，而香港的案例亦經常被海外法院引用，充分展現香港司法體系的專業水平與國際認受性。」

ALHA成立後，將延續自2021年起每年與不同亞洲及歐洲知名大學合作舉辦的「亞洲法律史會議」，同時為全球法律史研究帶來嶄新的亞洲視角，促進亞洲法律文化的傳承與交流，深化國際學術合作。

除學會成立典禮外，中大法律學院亦與牛津大學法律學院共同舉辦「亞洲及域外法律史：以史為鑑、啟迪當代」國際會議，將於3月17至18日在香港中大及3月23日在英國牛津大學舉行。

延伸閱讀：

盧煜明回顧香港APAIE年會 相信有助建立全球夥伴關係

中大新質產業中心深圳前海開幕 首批10間科創企業同日入駐

