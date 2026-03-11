中大新質產業中心深圳前海開幕 首批10間科創企業同日入駐

香港中文大學宣布，旗下的新質產業中心昨日（10日）在深圳前海正式開幕，校方昨日舉行開幕儀式，有超過200名內地及香港政府部門、中大高層、中心管理團隊及兄弟院校等代表出席。中心同時舉辦生態合作夥伴簽約儀式，與多間行業企業、科創服務機構、投資機構達成戰略合作，首批10間由中大教授、校友及在讀學生創立的科創企業亦同日入駐。

盧煜明︰大學對接國家「十五五」重要一步

盧煜明期待將中大優勢學科的研究成果，利用中心平台加速成果轉化和產業落地。中大提供

János Csák期待在中大新質產業中心的平台上深化兩地合作。

中心同時舉辦生態合作夥伴簽約儀式，與多間行業企業、科創服務機構、投資機構達成戰略合作。

首批10間由中大教授、校友及在讀學生創立的科創企業同日入駐中心。

中大校長盧煜明昨日在開幕儀式致辭時表示，該中心是中大在新的策略發展時期的里程碑項目，也是大學主動對接國家「十五五」規劃、融入和服務國家發展大局、進一步推動粵港澳大灣區建設的重要一步，「我期待未來能將大學的優勢學科，如人工智能、機器人、生命科技、健康等領域的研究成果，進一步利用中心平台，加速成果轉化和產業落地，為國家的高質量發展貢獻中大智慧和力量。」

深圳市委常委、前海合作區黨工委書記、前海蛇口自貿片區管委會主任王守睿感謝中大對深圳及大灣區創新發展的長期貢獻，相信中心的成立是深港兩地攜手推進科技創新的生動實踐，更是「國家所需、香港所長、前海所能」的生動詮釋。他續稱，前海將與中大進一步加強合作，在深港跨境技術轉移、成果轉化和創業孵化方面持續發力，助力粵港澳大灣區國際科技創新中心建設。

中大︰匯聚成果轉化與創新資源的重要平台

合作機構代表、布達佩斯考文紐斯大學榮譽教授、前匈牙利文化與創新部部長János Csák認為，新技術為進一步深化匈牙利與中國的大學及機構間的合作提供了新的機會，而布達佩斯考文紐斯大學考文紐斯高等研究院，與中大深圳研究院依託「學術科創矩陣」平台展開合作，是基於中大經驗與成就、旨在推動人才交流與聯合研發的重要舉措，期待雙方在中大新質產業中心的平台上深化合作。

中大指出，中心將成為在大灣區匯聚中大成果轉化與創新資源的重要平台之一，開展跨境聯合項目孵化，推動中大的先進科研技術與創新創業項目在大灣區落地轉化；並支持中大研究團隊與大灣區科研及產業機構的合作，提供專業的科技成果轉化管理服務。另外，中心亦將構建國際化人才和科技交流合作平台，尤其是加強與「一帶一路」國家合作，以及為中大學生提供職業發展資源和創業實踐的實體空間與支持環境。

