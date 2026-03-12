盧煜明回顧香港APAIE年會 相信有助建立全球夥伴關係

2020年亞太國際教育協會（APAIE）年會暨展覽，上月23日至27日在香港會展舉行，並由香港中文大學擔任主辦機構。校長盧煜明今日在中大最新一期《走進中大》撰文回顧是次活動，再次感謝APAIE在13年後再度選擇香港作為活動的主辦城市，以及所有合作夥伴及贊助機構的鼎力支持，認為今次年會的成功，標誌着香港在建立具有影響力的全球夥伴關係上邁出重要一步。

盧煜明︰彰顯香港不受國界與學科藩籬所限

盧煜明在文章提到，APAIE年會是全球高等教育界最具影響力的盛事之一，而特區政府銳意把本港打造成國際教育樞紐，「此際在港舉行APAIE年會，正好適逢其會，讓我們得以向全世界展示我們完善高等教育體系的獨特競爭優勢」。他續稱，本屆盛會亦是香港政府推出「留學香港周」的一大亮點，旨在廣邀全球人士親臨香港，體驗這座亞洲國際都會獨有的優秀教育體系及多元發展機遇。

本屆APAIE會議以「促進亞太區協作 共創全球教育新里程」為主題，盧煜明認為，這彰顯香港不受國界與學科藩籬所限，肩負共同責任，匯聚各方力量推動教育發展；而這次年會得到來自本地、內地及海外的教育界人士踴躍支持，「標誌着我們在建立具有影響力的全球夥伴關係上邁出重要一步。」

他亦為今次年會的成功，代表中大向參與協辦年會的大學教育資助委員會（教資會）資助大學致謝，「確保與會者能從嶄新視角認識香港這個優秀的學術與創新樞紐」，又表示有賴合作夥伴及贊助機構的鼎力支持，年會方能順利舉行，為此感謝教育局、教資會及香港旅遊發展局給予的幫助和指導。

中大去年籌建的「香港中文大學新質產業中心」，日前在深圳前海的深港現代服務業合作區開幕。盧煜明表示，中心集中推動人工智能、大數據、醫療科技等重要領域的研究成果轉化及項目孵化，將與中大在大灣區內孕育的創科及產學研集群一起，在「資源共用、優勢互補」的原則下，繼續與區內其他城市通力合作，切合國家發展需求，打造粵港澳大灣區成為世界一流的人才與科研高地和創新引擎。

