中大與匈牙利大學合作 推動安全人工智能研究

人工智能（AI）應用日趨普及，如何確保系統安全可靠成為學術界關注焦點。香港中文大學InnoHK博智感知交互研究中心（CPII）與匈牙利布達佩斯考文紐斯大學（CUB）簽署合作協議，共同展開一項聚焦「安全人工智能架構」的雙邊研究項目。

CPII總監蒙美玲表示，人工智能技術雖然取得進展，但在可解釋性與可預測性方面仍有不足，影響其在關鍵領域的可信度。她說，是次合作將針對這些挑戰，透過以語言學為基礎的個案研究，驗證新型機器學習演算法。項目期望建立更精準、可解釋及可驗證的人工智能架構，為人工智能在實際環境中的應用提供參考。

CPII董事會主席岑美霞表示，期望合作能帶來創新成果，對本地及全球科研生態系統作出貢獻。

本報記者

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