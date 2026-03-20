恒大租牛頭角全幢住宅 料明年8月啟用

為應對政府放寬內地、澳門及台灣本科生配額後持續擴大的學生規模，恒生大學與宏安地產簽署策略合作協議，租用位於牛頭角的全幢新建住宅大樓，轉作學生宿舍用途，預計明年8月建成啟用。

「香港恒生大學博學堂」外觀構思圖。恒大提供

新大樓於牛頭角定業街18號，學生宿舍樓高22層，恒大擁有該大樓的命名權並參與規劃設計，將其命名為「香港恒生大學博學堂」，提供共121個住宅單位，供近300名宿生入住，並設有零售基座等配套，交通方面，距離牛頭角港鐵站約5分鐘步程，附近亦有多條巴士路線直達校園。恒大未有透露住宿涉及的租金，而本報向宏安地產查詢，對方表示沒有補充。



恒大校長何順文表示，新宿舍有助應對學生人數增長帶來的宿位需求，以支持大學長遠發展。

宏安地產行政總裁鄧灝康則指出，項目落成後將由旗下日新舍管理團隊負責物業及設施管理，恒大專注於學生住宿及教育相關安排，雙方亦會合作提供各類社交活動與專業發展機會。

本報記者

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