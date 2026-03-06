Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

莫家豪獲委任恒大校長 9月履新

教育新聞
更新時間：07:50 2026-03-06 HKT
發佈時間：07:50 2026-03-06 HKT

恒生大學新任校長人選揭盅，現任常務暨學術及研究副校長莫家豪，獲任命為下任校長，任期5年，9月正式生效，接替即將退休的何順文。莫家豪在校方公布委任前見傳媒，講解其跨區域研究，顯示本港具彈性的移民政策及資助，對吸引及挽留博士研究生有顯著優勢，全球地緣政治局勢，亦影響國際學生的留學走向。

調查：本港博士教育具優勢

莫家豪獲恒大遴選委員會作出推薦，並獲校董會與校務委員會一致通過。他通過校方表示深感榮幸，期望與校董會和校務委員會成員、學生、教職員、校友及合作夥伴緊密合作，共同鞏固恒大的學術和教育基礎，發揚卓越傳統，並通過創造新知識和研究，為社會帶來深遠影響。莫家豪有豐富的學術及行政經驗，曾任嶺南大學副校長、教育大學副校長（研究及發展）兼人文社會科學學院院長、香港大學社會科學學院副院長。

在恒大正式公布任命前，莫家豪昨率領研究團隊發布跨區域研究，團隊在去年9月至今年2月期間，以問卷訪問本港、新加坡、馬來西亞及英國，合共50名博士生及大學管理人員，探討他們選擇深造地點的核心因素。結果發現，本港在多項優勢下成功留住博士人才；受訪者普遍認為，清晰穩定且成本可控的移民政策是重要考量。

莫家豪舉例指，「非本地畢業生留港/回港就業安排」為非本地博士生提供兩年毋須事先獲聘的逗留期，方便他們規劃學術及職業發展；相較之下，英國的簽證及醫療費用高昂、新加坡的工作簽證需符合聘用資格及薪酬門檻、馬來西亞的簽證高度依賴僱主擔保，靈活性較低。

莫家豪又稱，在地緣政治緊張及多國收緊簽證政策下，國際學生的流向正改變，「有學生擔心第一年回國後，第二年可能無法再入境」，他形容對於需要3至4年才完成博士學位的研究生來說，無疑構成隱患。

記者 佘丹薇

延伸閱讀︰

恒大研究：香港博士教育具優勢 地緣政治改變國際學生流動

恒大校長何順文8月榮休 冀交捧年輕繼任者

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
好去處
20小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
21小時前
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
15小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
17小時前
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
影視圈
10小時前
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
影視圈
12小時前
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:17
伊朗局勢｜特朗普：要親自參與揀選伊朗新領袖 美航母「林肯號」據報遭伊無人機擊中 ｜持續更新
即時國際
1小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
21小時前
前TVB「失婚咪神」轉新Look博桃花？極低胸盡騷超立體白滑上圍  新形象顯減齡獲讚
前TVB「失婚咪神」轉新Look博桃花？極低胸盡騷超立體白滑上圍  新形象顯減齡獲讚
影視圈
14小時前
伊朗局勢｜武器大晒冷？伊發射超重型導彈襲以色列 美證實首出動新型自殺式無人機
即時國際
3小時前