莫家豪獲委任恒大校長 9月履新

恒生大學新任校長人選揭盅，現任常務暨學術及研究副校長莫家豪，獲任命為下任校長，任期5年，9月正式生效，接替即將退休的何順文。莫家豪在校方公布委任前見傳媒，講解其跨區域研究，顯示本港具彈性的移民政策及資助，對吸引及挽留博士研究生有顯著優勢，全球地緣政治局勢，亦影響國際學生的留學走向。

調查：本港博士教育具優勢

莫家豪獲恒大遴選委員會作出推薦，並獲校董會與校務委員會一致通過。他通過校方表示深感榮幸，期望與校董會和校務委員會成員、學生、教職員、校友及合作夥伴緊密合作，共同鞏固恒大的學術和教育基礎，發揚卓越傳統，並通過創造新知識和研究，為社會帶來深遠影響。莫家豪有豐富的學術及行政經驗，曾任嶺南大學副校長、教育大學副校長（研究及發展）兼人文社會科學學院院長、香港大學社會科學學院副院長。

在恒大正式公布任命前，莫家豪昨率領研究團隊發布跨區域研究，團隊在去年9月至今年2月期間，以問卷訪問本港、新加坡、馬來西亞及英國，合共50名博士生及大學管理人員，探討他們選擇深造地點的核心因素。結果發現，本港在多項優勢下成功留住博士人才；受訪者普遍認為，清晰穩定且成本可控的移民政策是重要考量。

莫家豪舉例指，「非本地畢業生留港/回港就業安排」為非本地博士生提供兩年毋須事先獲聘的逗留期，方便他們規劃學術及職業發展；相較之下，英國的簽證及醫療費用高昂、新加坡的工作簽證需符合聘用資格及薪酬門檻、馬來西亞的簽證高度依賴僱主擔保，靈活性較低。

莫家豪又稱，在地緣政治緊張及多國收緊簽證政策下，國際學生的流向正改變，「有學生擔心第一年回國後，第二年可能無法再入境」，他形容對於需要3至4年才完成博士學位的研究生來說，無疑構成隱患。

記者 佘丹薇

