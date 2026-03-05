恒大研究：香港博士教育具優勢 地緣政治改變國際學生流動

恒生大學今日發布一項跨區域研究，結果顯示香港在吸引及留住博士研究生方面具有顯著優勢，當中包括彈性的移民政策以及具競爭力的資助計劃，恒大常務暨學術及研究副校長莫家豪指，受地緣政治局勢影響，令國際學生的流動發生變化。



團隊於去年9月至今年2月期間，透過問卷訪問了香港、新加坡、馬來西亞及英國四地合共50名博士生及大學管理人員，探討他們選擇深造地點的核心因素，而香港則因多項優勢而留住博士人才。受訪者普遍認為，清晰穩定且成本可控的移民政策是重要考量。莫家豪教授解釋，香港的「高端人才通行證計劃」及「非本地畢業生留港/回港就業安排」，為非本地畢業生提供兩年無需事先獲聘的逗留期，方便他們規劃學術及職業發展。



相比之下，其他地區的政策則帶來不同挑戰。例如，英國的簽證及醫療附加費高昂；新加坡的工作簽證需符合聘用資格及薪酬門檻；而馬來西亞的簽證則高度依賴僱主擔保，靈活性較低。



莫家豪表示，在地緣政治緊張及多國收緊簽證政策的背景下，這些因素正改變國際學生的流向。西方國家如美國和加拿大在吸納博士生方面， 在財政支持情況並不理想。有受訪學生對地緣政治風險表示擔憂，憂慮人身安全，以及簽證能否持續。「有學生擔心，第一年回國後，第二年可能無法再入境」這對需要三至四年才能完成的博士研究而言，無疑是巨大隱患。

記者 佘丹薇

延伸閱讀：

恒大校長何順文8月榮休 冀交捧年輕繼任者

大學新課程｜恒大下學年開辦 全港首個「決策分析博士」課程



