Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒大研究：香港博士教育具優勢 地緣政治改變國際學生流動

教育新聞
更新時間：14:08 2026-03-05 HKT
發佈時間：14:08 2026-03-05 HKT

恒生大學今日發布一項跨區域研究，結果顯示香港在吸引及留住博士研究生方面具有顯著優勢，當中包括彈性的移民政策以及具競爭力的資助計劃，恒大常務暨學術及研究副校長莫家豪指，受地緣政治局勢影響，令國際學生的流動發生變化。


團隊於去年9月至今年2月期間，透過問卷訪問了香港、新加坡、馬來西亞及英國四地合共50名博士生及大學管理人員，探討他們選擇深造地點的核心因素，而香港則因多項優勢而留住博士人才。受訪者普遍認為，清晰穩定且成本可控的移民政策是重要考量。莫家豪教授解釋，香港的「高端人才通行證計劃」及「非本地畢業生留港/回港就業安排」，為非本地畢業生提供兩年無需事先獲聘的逗留期，方便他們規劃學術及職業發展。


相比之下，其他地區的政策則帶來不同挑戰。例如，英國的簽證及醫療附加費高昂；新加坡的工作簽證需符合聘用資格及薪酬門檻；而馬來西亞的簽證則高度依賴僱主擔保，靈活性較低。


莫家豪表示，在地緣政治緊張及多國收緊簽證政策的背景下，這些因素正改變國際學生的流向。西方國家如美國和加拿大在吸納博士生方面， 在財政支持情況並不理想。有受訪學生對地緣政治風險表示擔憂，憂慮人身安全，以及簽證能否持續。「有學生擔心，第一年回國後，第二年可能無法再入境」這對需要三至四年才能完成的博士研究而言，無疑是巨大隱患。

記者 佘丹薇

延伸閱讀：

恒大校長何順文8月榮休 冀交捧年輕繼任者

大學新課程｜恒大下學年開辦 全港首個「決策分析博士」課程


 

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
8小時前
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
22小時前
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
01:58
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
政情
5小時前
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
01:58
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
政情
4小時前
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影 曾做開腦手術藏隱患
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
影視圈
5小時前
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
影視圈
21小時前
01:10
粉錦公路綠的迎頭撼夾斗貨車 的士司機女乘客被困 送院雙亡
突發
33分鐘前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
3小時前
啟德AIRSIDE「浪谷」低調結業！全港首個室內衝浪餐廳 網民嘆可惜：幾有噱頭
全港首個室內衝浪場地「浪谷」低調結業！ 啟德AIRSIDE1.4萬呎巨舖僅經營2年 網民嘆可惜
飲食
2026-03-04 13:40 HKT
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
22小時前