理大柬埔寨生獲卓越獎 冀留港發展

政府積極推廣「留學香港」，吸引不少非本地學生來港升學及發展。理工大學每年頒發「卓越學生獎」，表揚在學業與個人發展方面表現出色的學生，有獲獎柬埔寨學生看好本港旅遊及酒店業前景，打算畢業後留港發展；有內地生關注本港遺傳諮詢體系的發展，推動華人常見的遺傳病篩查普及，期望日後赴海外深造，將相關技術帶回香港，以填補醫療缺口。

看好本港旅遊酒店業前景

榮獲「學院卓越學生獎」，在酒店及旅遊業管理學院就讀四年級的MEAN Chan Vatey，從柬埔寨來港升學，她坦言香港是非常發達的國際城市，看好旅遊及酒店業的發展潛力，尤其是會議及展覽具備競爭優勢，與新加坡等亞洲城市比較，擁有更廣闊的人脈網絡與發展機遇。曾在活動管理公司實習半年，專責客戶關係管理及人脈拓展；其後在可持續發展公司實習，協助舉辦年度會議，服務逾萬名國際參加者。她透露打算留港發展，目標是成為活動總監，專注於客戶關係管理領域。

內地生盼推遺傳病篩查普及

另一位獲獎學生，就讀應用生物兼生物科技理學士課程的何婧芸，是「最卓越學生獎」及「學院卓越學生獎」得主。來自貴州的她，因距離家鄉近而選擇來港升學，從小對生物學深感興趣，受爺爺罹患胃癌離世的經歷，令她立志投身遺傳諮詢領域。求學期間，她先後前往劍橋大學、滑鐵盧大學等知名學府交流，專注於生物資訊研究。她留意到，香港的遺傳諮詢體系尚未普及，「文化差異會令推動遺傳諮詢在本港發展變得更加困難」。她期望未來能前往遺傳諮詢體系成熟的國家，如北美深造，取得專業資格，再結合香港與內地的文化背景，回饋本地醫療體系。

本地生同樣在獎項中嶄露頭角，修讀物理治療學的林玿聰積極參與社會服務，為長者提供健康檢查及運動指導，期望日後投身公共醫療體系；修讀地產及建設測量學的張栢言，因對建築歷史與城市安全的關注，擬學習商業及法律等跨領域知識，將來回饋社會。

記者 佘丹薇

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