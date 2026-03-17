Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

第三屆理大中華文化節3.24開幕 探尋6大文學巨匠足跡

高等教育
更新時間：18:40 2026-03-17 HKT
發佈時間：18:40 2026-03-17 HKT

香港理工大學（下稱理大）將於3月24日（下周二）啟動「第三屆理大中華文化節」，首個重點項為「萬里一窗間——文學名家的香港印跡」活動，由中國現代文學館協辦，透過珍貴文獻展覽、沉浸式場景還原書房及系列講座工作坊，培養學生和大眾的家國情懷與文化自信，提升對國家的身份認同、自豪感和歸屬感。

萬里一窗間——文學名家的香港印跡

「萬里一窗間——文學名家的香港印跡」展覽聚焦魯迅、蕭紅、茅盾、巴金、梁羽生與金庸共6位中國現代作家，展出手稿、書信等珍貴文獻，並特別重新建構巴金與茅盾故居書房的空間，讓觀眾在沉浸式體驗中感受文學名家在香港的印跡及其精神風貌，從而拉近大眾與家國歷史文化之間的情感聯繫。

今屆中華文化節兼具經典傳承與時代創新。除核心展覽外，還圍繞魯迅、蕭紅、金庸3位名家，策劃了系列講座、讀書會與工作坊，當中設置兩場科技與文學交融的公開講座，探討AI寫作與文學創新的發展方向，從經典文學傳統延伸至當代科技衝擊，引導學生思考變局中的文學傳承。

此外，活動還將放映中央廣播電視總台去年推出的人文紀錄片《大俠金庸》之《大俠歸來》，並邀得該紀錄片總導演段欣女士現場分享創作心得，立體展現金庸的家國情懷與人格魅力。

「第三屆理大中華文化節」

  • 日期：3月24日至4月7日
  • 時間：9：00至19：00（首日15：00開放，結束日開放至16：00）
  • 地址：理大黃民鄧潔華伉儷環球學生薈 QT 201
  • 費用：免費
  • 公眾人士導賞報名連結：>>按此<<
  • 查詢：>>按此<<

延伸閱讀：

理大首屆「年度十大科研與創新故事 」 公開投選25年度最具影響力研究

理大列2026年十大目標 滕錦光：打入QS前50位

 

↓即睇DSE2026專頁↓

↓即睇DSE2026專頁↓

最Hit
何伯擬認罪，何太則打算不認罪接受審訊。黃巧兒攝
01:17
何伯何太互毆案 何伯擬認罪5.6答辯 官稱大機會判監 何太擬不認罪明年2月審 申回內地居住遭拒
社會
9小時前
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
生活百科
2026-03-16 19:32 HKT
打擊亂過馬路 網民直擊葵芳「戰況」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照衝？｜Juicy叮
打擊亂過馬路 網民直擊葵芳「戰況」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照衝？｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
前TVB上位小花11年婚姻亮紅燈？與老公合照絕跡晒母子合照洩心聲：只有我一個人在努力
前TVB上位小花11年婚姻亮紅燈？與老公合照絕跡晒母子合照洩心聲：只有我一個人在努力
影視圈
8小時前
青年油塘站職員面前「跨欄」跳閘走佬！囂張逃票轟動全網 乘客嚇呆：好癲 港鐵報警｜Juicy叮
青年油塘站職員面前「跨欄」跳閘走佬！囂張逃票轟動全網 乘客嚇呆：好癲 港鐵報警｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
墮樓女生由救護車送院搶救。蔡楚輝攝
00:40
珍惜生命｜粉嶺16歲女學生校園墮樓 送院搶救
突發
8小時前
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
飲食
6小時前
升級併校︱蔡若蓮：15間官津小學收生不足16人 將獲派0班 (附學校名單)
升級併校︱蔡若蓮：15間官津小學收生不足16人 將獲派0班 (附學校名單)
教育新聞
5小時前
星島申訴王|揭深圳私人影院 賣拍拖感覺 推戀愛套餐 ¥899「熱戀期」可接吻
04:18
星島申訴王 | 揭深圳私人影院賣拍拖感覺 戀愛套餐 ¥1199推情慾飛行棋
放蛇直擊
11小時前
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
影視圈
2026-03-16 10:00 HKT