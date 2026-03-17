第三屆理大中華文化節3.24開幕 探尋6大文學巨匠足跡
更新時間：18:40 2026-03-17 HKT
發佈時間：18:40 2026-03-17 HKT
發佈時間：18:40 2026-03-17 HKT
香港理工大學（下稱理大）將於3月24日（下周二）啟動「第三屆理大中華文化節」，首個重點項為「萬里一窗間——文學名家的香港印跡」活動，由中國現代文學館協辦，透過珍貴文獻展覽、沉浸式場景還原書房及系列講座工作坊，培養學生和大眾的家國情懷與文化自信，提升對國家的身份認同、自豪感和歸屬感。
萬里一窗間——文學名家的香港印跡
「萬里一窗間——文學名家的香港印跡」展覽聚焦魯迅、蕭紅、茅盾、巴金、梁羽生與金庸共6位中國現代作家，展出手稿、書信等珍貴文獻，並特別重新建構巴金與茅盾故居書房的空間，讓觀眾在沉浸式體驗中感受文學名家在香港的印跡及其精神風貌，從而拉近大眾與家國歷史文化之間的情感聯繫。
今屆中華文化節兼具經典傳承與時代創新。除核心展覽外，還圍繞魯迅、蕭紅、金庸3位名家，策劃了系列講座、讀書會與工作坊，當中設置兩場科技與文學交融的公開講座，探討AI寫作與文學創新的發展方向，從經典文學傳統延伸至當代科技衝擊，引導學生思考變局中的文學傳承。
此外，活動還將放映中央廣播電視總台去年推出的人文紀錄片《大俠金庸》之《大俠歸來》，並邀得該紀錄片總導演段欣女士現場分享創作心得，立體展現金庸的家國情懷與人格魅力。
「第三屆理大中華文化節」
- 日期：3月24日至4月7日
- 時間：9：00至19：00（首日15：00開放，結束日開放至16：00）
- 地址：理大黃民鄧潔華伉儷環球學生薈 QT 201
- 費用：免費
- 公眾人士導賞報名連結：>>按此<<
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