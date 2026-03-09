理大首屆「年度十大科研與創新故事 」 公開投選25年度最具影響力研究

科研創新一直是推動社會進步的核心動力，全球近年均掀起科研熱潮。香港理工大學（理大）今年首度舉辦「理大2025年度十大科研與創新故事」公開投票，並於今日（3月9日）正式展開，是次活動由星島日報擔任媒體夥伴，誠邀理大社群及公眾踴躍參與，共同投票選出2025年度最受矚目、最具影響力的十大科研與創新故事。

理大今年首度舉辦「理大2025年度十大科研與創新故事」公開投票，並於今日（3月9日）正式展開。（圖片來源：理大提供）

理大向來積極推動跨學科尖端研究，並致力將科研成果轉化為具實效的創新方案及社會應用。今次活動旨在讓社會各界深入瞭解本地大學科研實力與創新價值，提升社會對科研創新的關注度，同時支持默默耕耘、為社會帶來深遠影響的科研人員。理大已發布了2025年度的20強入圍科研新聞，涵蓋先進製造、材料科學、人工智能和數據科學、生命科學及醫療保健、藥物研發及診斷、智慧城市、環境及可持續發展、能源儲存及效率等範疇，供公眾瀏覽及閱讀詳情。參加者只需從中選出自己最喜愛的10個故事提交投票（每人限投一次），完成投票即有機會獲得iPad及唯港薈（Hotel ICON）米芝蓮一星餐飲體驗。

最終「十大科研與創新故事」名單將由公眾投票結合專業評審決定，理大將特別表彰十大獲選的研究團隊，以及獲公眾票數最高的前三名故事。結果將於3月31日透過理大官網、研究及創新事務處網站及社交媒體平台正式公布。



投票詳情

