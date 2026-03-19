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都大與CFA協會合作 可持續發展證書納入本科課程

教育新聞
更新時間：17:53 2026-03-19 HKT
發佈時間：17:53 2026-03-19 HKT

為回應金融業界對可持續發展專才的殷切需求，都會大學與CFA協會簽訂合作協議，成為全港首間將CFA協會國際認證的「可持續投資證書」課程納入本科常規課程的大學，致力培育具備環境、社會及管治（ESG）知識的金融人才。

區啟明表示，期望藉著CFA協會的環球專業知識，為學生提供具前瞻性的教育，培育他們成為有道德操守。都大提供
區啟明表示，期望藉著CFA協會的環球專業知識，為學生提供具前瞻性的教育，培育他們成為有道德操守。都大提供

都大商學院今年起開設相關選修科目，內容涵蓋ESG因素及可持續投資策略的專業知識。完成相關選修的學生可獲都大學分，而通過CFA協會考試者，更可同時獲頒該會的「可持續投資證書」。

署理李兆基商業管理學院院長李國安指，將國際證書納入本科課程，並以協會考試作為評核一部分，有助學生在學期間考取專業資格，銜接職場。

都大副校長（策略規劃）區啟明表示，期望藉著CFA協會的環球專業知識，為學生提供具前瞻性的教育，培育他們成為有道德操守、能推動社會及經濟發展的專業人才。

本報記者

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