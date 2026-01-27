假課程｜小紅書現「品質檢測與管理碩士」招生宣傳 都大聲明：屬不實資訊

近日內地社交平台「小紅書」出現多條關於香港都會大學碩士課程的招生宣傳內容，聲稱都大開設「品質檢測與管理碩士」課程，並寫有「專科可申」、「毋須語言成績」、「銜接香港身份」等字眼。對此，都大昨日通過「小紅書」官方帳號發布聲明，明確表示都大沒有開設此課程，相關宣傳均為不實資訊，同時保留追究相關法律責任的權利。

帖文推廣不存在的碩士課程 聲稱學費20多萬元

《星島》記者在「小紅書」發現，有多個個人及機構用戶正持續推廣上述「新碩士課程」，涉及帳號包括「Kiki學姐聊碩博」、「都學雙元MBA教育諮詢」、「屈撻教育Johnny」、「天材教育諮詢有限公司」等。這些帳號的宣傳話術高度相似，例如宣稱該課程「專科生可直接申請」、「毋須雅思、托福等語言成績」、「申請流程簡便」、「學費約25至28萬元」，部分還提及可「銜接香港身份」，以此吸引用戶查詢。

據記者統計，在「小紅書」上，相關招生宣傳最少出現10多次，部分用戶看到宣傳後表示，有意查詢該課程資料。

都大：沒設立「品質檢測與管理碩士」

針對上述情況，都大於1月26日通過其「小紅書」官方帳號發布正式聲明。聲明指出，校方留意到有中介機構及個人通過網絡平台、社交媒體等渠道，宣傳「品質檢測與管理碩士」學位課程，明確澄清「都大並沒有設立、亦沒有批准任何名為『品質檢測與管理碩士』的學位課程，網上相關內容均屬不實信息」。

聲明同時提醒考生、家長及社會大眾，務必提高警覺，仔細甄別招生資訊來源，通過學校官方渠道核實課程真偽。對於此次虛假宣傳行為，都大明確表示會「保留一切依法追究相關法律責任的權利」，並歡迎公眾發現疑似虛假宣傳線索時，及時向校方檢舉。

本報記者

延伸閱讀：

中介聲稱提供「教授內推」助優先取錄 索價8萬元人民幣 教育局：不存在「保證取錄」途徑

24歲內地女涉以假學歷報讀港大工程碩士 申保釋期間離港被拒