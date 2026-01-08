Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

24歲內地女涉以假學歷報讀港大工程碩士 申保釋期間離港被拒

社會
更新時間：12:46 2026-01-08 HKT
發佈時間：12:46 2026-01-08 HKT

24歲持雙程證來港的內地女子涉向入境處和香港大學虛報已獲美國加州大學洛杉磯分校工程學士學位，從而獲得入境證及港大工程碩士課程錄取。涉案女子被控「以欺騙手段取得服務」及「為取得入境證而作出虛假陳述」罪，案件已押後今年2月9日再訊，以待辯方索取文件及提供法律意見。內地女今到高等法院申請更改保釋條件，冀獲豁免她在保釋期間不准離港的限制。暫委法官黃崇厚考慮控辯雙方陳詞後，拒絕有關申請，被告續以原有條件保釋候訊。

報稱無業的女被告王一涵，被控於2023年8月28日至2024年11月18日，在香港以欺騙手段，即向香港大學職員虛假地表示自己是美國加州大學洛杉磯分校學士，而不誠實地取得香港大學提供的工程碩士課程的教育及教導服務；及於2023年4月28日在香港，為取得入境證，作出明知為虛假或自己不信為真確的陳述，即在一份編號為MEEN 0029075-23(E)的來港就讀入境許可申請，聲稱曾獲加州大學洛杉磯分校頒發電機工程學士學位。

案件編號：HCCP7/2026
本報記者

