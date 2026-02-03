都大與廠商會簽署合作備忘錄 開展實習計劃及行業推廣

香港都會大學與香港中華廠商聯合會昨日簽署合作備忘錄，建立學術與業界合作夥伴關係。根據備忘錄，都大與廠商會將推動應用研究，並開展緊貼業界發展的實習計劃及行業推廣，攜手促進產、教、研融合，發揮協同效應。

雙方建立恆常及緊密溝通機制

合作備忘錄在都大校長林群聲及廠商會會長盧金榮見證下，由都大副校長（策略規劃）區啟明與廠商會常務副會長馬介欽簽署。

林群聲表示，都大兼具自行評審學歷資格及作為首間應用科學大學的優勢，一直靈活辦學，「都大與廠商會的合作將促進雙方的恆常溝通、具意義的交流及深度合作。我深信我們能為香港帶來實質貢獻，透過人才培育，共同應對未來各行業的各種挑戰。」盧金榮則指，「我們將攜手研發具實用性的跨行業共性技術，並積極推動科研成果落地應用，以提升其市場價值。」

在合作備忘錄框架下，都大與廠商會將建立恆常及緊密的溝通機制，讓大學更能迅速掌握工商環境及企業面對的挑戰，以加強人才培育與回應產業發展需求。雙方亦會進一步推動應用研究，以及開展緊貼業界發展的實習計劃及行業推廣。

本報記者

