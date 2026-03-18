Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

升級併校︱港島啟基校長哽咽 鮮魚行歎「不是今年就是明年」

教育新聞
更新時間：10:47 2026-03-18 HKT
發佈時間：10:47 2026-03-18 HKT

全港15間學校昨獲悉「派0班」的壞消息，不少校長大感可惜，尤其以往救校成功的學校，努力多年卻再度面對停辦危機。啟基學校（港島）校長鄭惠琪受訪時幾度哽咽，形容學校用心辦學，卻不敵疫情與社會環境轉變；鮮魚行校長施志勁則指生源不足是結構性的問題，形容獲派0班「不是今年就是明年」，將視乎校情選擇發展方案。

鄭惠琪：用心教學仍不敵環境轉變

啟基學校（港島）前身是2009年面臨停辦危機的北角街坊會陳維周夫人紀念學校，辦團當年力邀啟基學校校監陸趙鈞鴻改革校政，最終成功救校，漸受家長歡迎。校長鄭惠琪昨接受訪問幾度哽咽，形容感到可惜，「不是學校做得不好，教師很用心辦學，但疫情與社會事件影響到社會環境轉變，人口大批流動，無法維持穩定的生源。」她透露校方在自行分配階段取錄11名學生，其後兩人退出，最終收生不足。

曾經兩度救校成功的鮮魚行學校，第三次面對停辦危機。校長施志勁坦言生源下跌是結構性的問題，早料到獲派0班「不是今年就是明年」。他指該校服務很多基層或有需要學生，無論學校最終作何決定，均以保護學生最大利益為最重要，「如果甚麼都不做，逐年停辦，現在就讀的學生怎辦？」至於發展方案，他坦言要考慮是否配合校情，「其他學校未必會想與你合併，或者願意合併的學校離我們很遠，就有很多問題要處理。」施志勁透露自行階段收到12人，其後兩人決定轉讀特殊學校。校方昨逐一向家長釋除疑慮，「來年收0班是現實，但不代表學生沒書讀。」

記者 梁子健 歐文瀚

延伸閱讀：

升級併校︱蔡若蓮：15間官津小學收生不足16人 將獲派0班 (附學校名單)

教育局更新資助小學未來路向優化方案 「叩門位」安排延長三個學年

↓即睇DSE2026專頁↓

↓即睇DSE2026專頁↓

最Hit
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
生活百科
16小時前
46歲女星忽然自爆離婚多年 老公12年前被傳偷食「窩邊草」 扮恩愛夫妻背後原因曝光
46歲女星忽然自爆離婚多年 老公12年前被傳偷食「窩邊草」 扮恩愛夫妻背後原因曝光
影視圈
15小時前
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
生活百科
21小時前
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
飲食
21小時前
伊朗局勢｜伊朗證實最高國安官員拉里賈尼身亡 美軍：轟炸霍峽導彈基地｜持續更新
即時國際
27分鐘前
青朗公路有牛隻疑被撞傷 往九龍方向近錦上路站部份行車線封閉。網圖
00:55
元朗青朗公路水牛被撞傷 往九龍局部封路逾2小時 一度釀大塞車
突發
46分鐘前
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
生活百科
2026-03-16 19:32 HKT
「Her be like...」中一生Starbucks溫書遭阿婆質問 地道「港式英語」挑機引爆網絡：你睇得明幾多？｜Juicy叮
「Her be like...」中一生Starbucks溫書遭阿婆質問 地道「港式英語」挑機引爆網絡：你睇得明幾多？｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
今天（三月十七日）是大摩的七十六歲生日，他抱着孫仔Enzo慶祝生日，仍然精神奕奕，神采飛揚。相片來源：告津瑜(Antonia)提供
大摩今天76歲生日
馬圈快訊
21小時前
8,000萬元六合彩今晚（17日）攪珠。資料圖片
8000萬六合彩︱幸運二金多寶攪珠結果出爐 頭獎一注中派$7800萬
社會
13小時前