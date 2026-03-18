升級併校︱港島啟基校長哽咽 鮮魚行歎「不是今年就是明年」

全港15間學校昨獲悉「派0班」的壞消息，不少校長大感可惜，尤其以往救校成功的學校，努力多年卻再度面對停辦危機。啟基學校（港島）校長鄭惠琪受訪時幾度哽咽，形容學校用心辦學，卻不敵疫情與社會環境轉變；鮮魚行校長施志勁則指生源不足是結構性的問題，形容獲派0班「不是今年就是明年」，將視乎校情選擇發展方案。

鄭惠琪：用心教學仍不敵環境轉變

啟基學校（港島）前身是2009年面臨停辦危機的北角街坊會陳維周夫人紀念學校，辦團當年力邀啟基學校校監陸趙鈞鴻改革校政，最終成功救校，漸受家長歡迎。校長鄭惠琪昨接受訪問幾度哽咽，形容感到可惜，「不是學校做得不好，教師很用心辦學，但疫情與社會事件影響到社會環境轉變，人口大批流動，無法維持穩定的生源。」她透露校方在自行分配階段取錄11名學生，其後兩人退出，最終收生不足。

曾經兩度救校成功的鮮魚行學校，第三次面對停辦危機。校長施志勁坦言生源下跌是結構性的問題，早料到獲派0班「不是今年就是明年」。他指該校服務很多基層或有需要學生，無論學校最終作何決定，均以保護學生最大利益為最重要，「如果甚麼都不做，逐年停辦，現在就讀的學生怎辦？」至於發展方案，他坦言要考慮是否配合校情，「其他學校未必會想與你合併，或者願意合併的學校離我們很遠，就有很多問題要處理。」施志勁透露自行階段收到12人，其後兩人決定轉讀特殊學校。校方昨逐一向家長釋除疑慮，「來年收0班是現實，但不代表學生沒書讀。」

記者 梁子健 歐文瀚

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