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內地網傳教大「碩士名額告急」、個別專業「已經招滿」 校方「小紅書」闢謠

教育新聞
更新時間：11:55 2026-03-17 HKT
發佈時間：11:55 2026-03-17 HKT

內地網站近日流傳教育大學招生安排的不實訊息，聲稱「教大碩士名額告急」，又指個別專業「已經招滿」或「提前關閉招生」，更有帖文對部分專業錄取率，作出不實猜測和謠傳。教大日前通過「小紅書」官方帳號發表聲明闢謠，強調目前各專業的招生工作，均按既定計劃穩步推進，未出現「專業已招滿」等情況。

教大在「小紅書」闢謠。資料圖片
教大在「小紅書」闢謠。資料圖片

對於發布或傳播虛假訊息、損害教大聲譽的行為，校方保留依法追究相關責任的權利，又呼籲申請者及公眾務必通過正規渠道獲取訊息，切勿輕信未經證實的網絡傳言，共同抵制虛假訊息；所有招生名額、申請截止日期及錄取安排等訊息，均以校方網站及官方社媒平台發布內容為準。

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