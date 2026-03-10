Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

學者：教大牽頭辦課程 盼教育界正面看電競

教育新聞
更新時間：07:45 2026-03-10 HKT
電競產業在多地發展蓬勃，但本地發展卻載浮載沉。梁家文認為，很多人未必了解電競與發展，學校與家長亦未必支持年輕人參與，她引述教育大學校長李子建指，期望以教大牽頭開辦課程，能改變教育界對於電競的負面印象。

倡參考內地推動發展

政府在2018年向數碼港撥款一億元，推動本地電競產業發展，但梁家文指有調查發現，雖然大部分受訪市民贊成政府推動電競，但高達6成人不清楚電競為何物，反映相關教育不足。她續稱，本港缺乏選拔選手的大型賽事，強調本港倘挽留專業電競運動員，便需要持續舉行賽事，讓選手展示和訓練自己。

電競面對另一挑戰，是學校與家長不認同年輕人投身電競行業，她引述教大校長李子建指，「如果能以教大的旗號打出去，希望教育界能對電競有更正面的看法，中小學校長就不用太害怕，這也是學術專業」。她透露，以往有參與電競的中學生在深入訪談稱，平日上課時會被取笑，但取得成績後身邊人「轉軚」，學校亦因誕生電競選手而驕傲，「要有更多有成績的人多加宣傳，告訴學校知道也是學生的成就，減少學校對於電競發展的猶豫，而非『電競幫不了忙、也不是職業』，讓大眾知道電競是有出路。」

對於電競產業發展，柯曉波提倡參考內地做法，由政府主導政策、業界投入資源，包括推動「電競+文旅」、興建場館、引入比賽或舉辦賽事等，值得本港參考。

記者 歐文瀚

