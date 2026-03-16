越裔數學家吳寶珠盛讚「留學香港」 稱若有年輕子女必會送來｜專訪

政府大力推動「留學香港」，越南等東南亞國家是潛在生源之一。菲爾茲獎得主、越南裔數學家吳寶珠相信，香港對有志海外升學的越南學生是不錯選擇，自己亦有意來港後學習普通話或廣東話。留美多年的他坦言，不滿近年美國政治氣氛，而簽證、學生身份等問題更「令人沮喪」，期望香港的學術環境能維持開放，成為追求智慧的樂土。

對美國政治氣氛感沮喪

吳寶珠稱，留意到更多越南學生來港留學、增長速度快，對此感到高興，認為香港坐擁多間頂尖大學，英語教學環境同樣是優勢，讓越南學生即使不諳中文，亦可以來港留學，「如果我仍有年輕子女，肯定會送來香港留學」。他指自己樂於學習中國文化，打算學習普通話或廣東話，但笑言自己年紀增長或妨礙學習。

近年地緣政治局勢變幻，吳寶珠坦言離開生活多年的美國，背後確實「有很多自己不喜歡的事在發生」，他指美國的大學長期是頂級學術殿堂，對五湖四海的學生無任歡迎，惟近年簽證、學生身分等問題「令人沮喪」。

吳寶珠希望香港的學術環境能維持開放、互相尊重，「讓想要努力追求智慧的人繼續享有這些機會。」

近年亞洲學生在多項國際數學比賽成績優異，但不時有評論質疑學生只追逐成績，吳寶珠認為競爭並非壞事，有學生可能是藉此證明自己，但他語重心長稱，數學家遠不止於追求贏過他人，而是嘗試開拓知識邊界，成績並非必要條件，反而是獨立思考、求知若渴，而最重要是享受數學，「如果沒興趣的話，可能學到某一個水平就停止前進」。

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