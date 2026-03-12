Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港大擬申北都校地 研發債建校舍 醫學院教學空間不足 冀用胡振中前校舍

教育新聞
更新時間：06:45 2026-03-12 HKT
發佈時間：06:45 2026-03-12 HKT

政府將推出北都大學城三幅用地，香港大學校長張翔在傳媒春茗指，港大空間需求殷切，有意申請北都用地興建國際化校園。行政及財務副校長謝凌潔貞透露，校方正就北都校地進行內部諮詢，了解各院系需求，又指政府提供貸款須支付利息，校方不排除需要發債。醫學院新教學大樓籌建多年，副校長（健康）暨醫學院院長劉澤星坦言受瑪麗醫院重建等規劃影響，正爭取把明愛胡振中中學前校舍批予醫學院作教學設施，以應付需求。
 

謝凌潔貞：不介意做「開荒牛」

張翔在傳媒春茗指，港大空間需要持續殷切，過去五年學生人數增長兩成，加上大學發展，需要更多空間擴展；港大全力支持北都大學城計劃，並正與政府進行進一步商討。對於政府近日稱短期內為大學城推出在洪水橋/厦村新發展區的大學城土地，供資助大學及應用科學大學發展校舍，行政及財務副校長謝凌潔貞形容港大「點都會爭」，近期正進行內部諮詢，了解各院系的空間需求，為競逐校地撰寫計劃書作前期準備。

雖然政府將預留100億元貸款支援校舍建設，但她指貸款並非免息，校方將考慮申請與否，亦不排除發債集資，「要視乎政府先撥地給我們，我們才知道搬哪些部門過去，需要幾多錢，有需要的話就要發債」。

張翔透露，港大已成立5所新跨學科學院，包括計算與數據科學學院、創新學院、生物醫學工程學院、治理與政策學院及未來媒體學院。謝凌潔貞補充稱，部分新學院有待覓址安置，但強調學術研究不能怠慢，會「邊搵地邊籌款」。她估計北都新校舍設計至興建起碼需時4-5年，期望當局盡快公布詳情，又笑稱港大不介意做「開荒牛」，「有地開荒的話，總好過打困籠」。

其他基建方面，張翔指本部校園的Tech Landmark、包括學生及教職員宿舍的西高山項目將於今年落成。至於籌建多年的醫學院新教研大樓，最新估算到2034或以後始落成。副校長（健康）暨醫學院院長劉澤星坦言，不僅政府公共財政緊張，項目亦配合瑪麗醫院重建、港鐵南港島線（西段）等規劃影響，致延後多年，「興建地鐵會有很多震盪，會影響到我們實驗室的儀器，怎樣與何時進駐都要遷就」。

港大醫學院向政府爭取，把前明愛胡振中中學校舍改為教學設施。 資料圖片
港大醫學院向政府爭取，把前明愛胡振中中學校舍改為教學設施。 資料圖片

與醫衞局商調動項目優次

因應教學空間不足，劉澤星透露，正向政府爭取把醫學院側的前明愛胡振中中學校舍，撥給醫學院改為教學設施，部分課室將打通為授課用途，並預留辦公區域，目標讓醫學院大樓騰出更多空間增設實驗室，支援科研需要；校方亦與醫務衞生局商討調動項目發展的優次，把臨床培訓設施中心提前上馬。至於科技大學籌建本港第三間醫學院，會否造成人才競爭，劉澤星認為人事變動屬正常，對本港醫療水平提升亦是好事。

記者 梁子健

延伸閱讀：

兩諾貝爾獎得主加盟港大 上海基地推本科生課程滬港上課

港大醫學院研幹細胞「隱形斗篷」移植抗排斥

 

↓即睇DSE2026專頁↓

↓即睇DSE2026專頁↓

最Hit
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
王炸姐直播時突然表示頭痛不適。
00:35
隱疾奪命？︱山西網紅直播賣衫猝死 臨終鏡頭前求救「快點打120」︱有片
即時中國
11小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
7分鐘前
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
生活百科
19小時前
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
01:11
伊朗局勢｜懸掛泰國國旗貨船途經霍爾木茲海峽 受炮火襲擊傳3人失蹤
即時國際
13小時前
深圳交警在全市執法嚴打違規「電雞」。深圳發佈
北上注意︱深圳展全市執法行動 出動無人機捉違規「電雞」
灣區時事
19小時前
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
影視圈
12小時前
邱淑貞大女沈月性感「床照」曝光  豐滿上圍撐爆低胸喱士內衣  眼神嫵媚展母親性感基因
邱淑貞大女沈月性感「床照」曝光  豐滿上圍撐爆低胸喱士內衣  眼神嫵媚展母親性感基因
影視圈
14小時前
美聯社
伊朗局勢｜特朗普稱戰事很快結束 伊朗宣布將攻擊中東銀行及金融機構｜持續更新
即時國際
42分鐘前