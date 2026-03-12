港大擬申北都校地 研發債建校舍 醫學院教學空間不足 冀用胡振中前校舍

政府將推出北都大學城三幅用地，香港大學校長張翔在傳媒春茗指，港大空間需求殷切，有意申請北都用地興建國際化校園。行政及財務副校長謝凌潔貞透露，校方正就北都校地進行內部諮詢，了解各院系需求，又指政府提供貸款須支付利息，校方不排除需要發債。醫學院新教學大樓籌建多年，副校長（健康）暨醫學院院長劉澤星坦言受瑪麗醫院重建等規劃影響，正爭取把明愛胡振中中學前校舍批予醫學院作教學設施，以應付需求。



謝凌潔貞：不介意做「開荒牛」

張翔在傳媒春茗指，港大空間需要持續殷切，過去五年學生人數增長兩成，加上大學發展，需要更多空間擴展；港大全力支持北都大學城計劃，並正與政府進行進一步商討。對於政府近日稱短期內為大學城推出在洪水橋/厦村新發展區的大學城土地，供資助大學及應用科學大學發展校舍，行政及財務副校長謝凌潔貞形容港大「點都會爭」，近期正進行內部諮詢，了解各院系的空間需求，為競逐校地撰寫計劃書作前期準備。

雖然政府將預留100億元貸款支援校舍建設，但她指貸款並非免息，校方將考慮申請與否，亦不排除發債集資，「要視乎政府先撥地給我們，我們才知道搬哪些部門過去，需要幾多錢，有需要的話就要發債」。

張翔透露，港大已成立5所新跨學科學院，包括計算與數據科學學院、創新學院、生物醫學工程學院、治理與政策學院及未來媒體學院。謝凌潔貞補充稱，部分新學院有待覓址安置，但強調學術研究不能怠慢，會「邊搵地邊籌款」。她估計北都新校舍設計至興建起碼需時4-5年，期望當局盡快公布詳情，又笑稱港大不介意做「開荒牛」，「有地開荒的話，總好過打困籠」。

其他基建方面，張翔指本部校園的Tech Landmark、包括學生及教職員宿舍的西高山項目將於今年落成。至於籌建多年的醫學院新教研大樓，最新估算到2034或以後始落成。副校長（健康）暨醫學院院長劉澤星坦言，不僅政府公共財政緊張，項目亦配合瑪麗醫院重建、港鐵南港島線（西段）等規劃影響，致延後多年，「興建地鐵會有很多震盪，會影響到我們實驗室的儀器，怎樣與何時進駐都要遷就」。

港大醫學院向政府爭取，把前明愛胡振中中學校舍改為教學設施。 資料圖片

與醫衞局商調動項目優次

因應教學空間不足，劉澤星透露，正向政府爭取把醫學院側的前明愛胡振中中學校舍，撥給醫學院改為教學設施，部分課室將打通為授課用途，並預留辦公區域，目標讓醫學院大樓騰出更多空間增設實驗室，支援科研需要；校方亦與醫務衞生局商討調動項目發展的優次，把臨床培訓設施中心提前上馬。至於科技大學籌建本港第三間醫學院，會否造成人才競爭，劉澤星認為人事變動屬正常，對本港醫療水平提升亦是好事。

記者 梁子健

延伸閱讀：

兩諾貝爾獎得主加盟港大 上海基地推本科生課程滬港上課

港大醫學院研幹細胞「隱形斗篷」移植抗排斥