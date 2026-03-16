菲爾茲獎得主吳寶珠加盟港大 算出東西匯聚優點 評AI教學若草率將構成災難｜專訪

數學界「諾貝爾級」榮譽—菲爾茲獎得主，越南裔數學家吳寶珠將加盟香港大學，擔任數學系講座教授。他在專訪提到，亞洲地區的數學領域發展迅速，香港作為東西薈萃的國際城市，有利國際交流與生活適應，成為他選擇港大的原因。提到政府如何推動學術研究，他期望研究人員獲長期資助，支援他們創造突破性的成果，而非要他們被KPI（關鍵績效指標）所框住。

曾解決學術界30年懸題

1972年生於越南的吳寶珠，早於年輕時連續兩年獲得國際數學奧林匹克（IMO）金獎，其後在法國留學及居住，再在美國芝加哥大學任教了15年，期間他成功證明朗蘭茲綱領中的基本引理，解決了數學學術界長達30年歷史的重大懸題，獲美國《時代》周刊評為2009年「十大科學發現」之一，翌年更獲得被視為「數學界諾貝爾獎」，頒發予40歲以下研究者的最高榮譽—菲爾茲獎，成為首位獲此殊榮的越南數學家。

「縮短與年邁父母的距離」

吳寶珠6月將正式加盟港大，他日前在港接受訪問，坦言重返亞洲既考慮到「縮短與年邁父母的距離」，亦留意到亞洲地區，特別是中國近年在數學領域發展速度非常快。他舉例稱，約5年前中越兩國的優秀學生均前往歐美攻讀博士，但現在不少人選擇留在亞洲深造。環顧亞洲，他形容香港是保持東西交匯的獨特地方，以往接觸過不少中國及香港學生，「他們願意甚至是樂於努力」。他指港大有很多歐美學者。而數學系具備發展潛力，加上自己多年在歐美生活「西化」，認定香港是讓他「舒服居住」的地方。

提到數學研究，吳寶珠強調國際合作相當重要，重要性甚至遠勝超級電腦，「很多人以為數學家是獨自做事，但新的想法往往源自與同儕、同事、師生間的交流，沒有這些思考交流機會，就很難向『知識邊緣』一步步前進。」他透露加入港大後，將繼續推動在數論、幾何學等研究。

希望讓年輕人有機會出外

吳寶珠認為，政府應該要着力資助年輕研究員、為他們提供生活保障，為數學研究發展提供空間。歐文瀚攝

對於政府如何支持數學研究發展，吳寶珠認為提供足夠資助給年輕研究人員比較重要，既讓他們有更多出外交流的機會，「我們老一輩有很多錢，但已累得不能到處去，年輕人反而沒有機會出去」；亦讓年輕研究員有穩定的生活保障，進行具突破性的研究。

吳寶珠強調研究需要空間，而非只追逐「死線」，「在最高學術水平的區域，KPI會變得無用，因為沒有人會計算你寫過多少論文，你只需要一篇出色的論文。」

近年人工智能（AI）發展迅速，吳寶珠亦關注如何使用AI協助教學，他形容AI帶來新挑戰與機遇，但不擔心數學家被AI取代，「因為數學家的工作，需要深入和多層的思考」，他鼓勵年輕人先學好基本數學原理，才運用科技協助解難，而教師運用AI教學前，亦應先認真思考如何運用，「草率地在教學上使用AI，將構成災難」。

記者 歐文瀚

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