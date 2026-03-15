第51屆日內瓦國際發明展 本港多間院校獲獎數創新高

本港多間大學在日內瓦國際發明展表現突出，其中科技大學參展團隊成功奪得62個獎項，獲獎數量打破該校歷年紀錄，並為參展本港院校中最多；香港大學及嶺南大學亦分別獲得46及13個獎項，各自刷新參展以來的新高。

科大港大嶺大獲獎數破紀錄

第51屆日內瓦國際發明展共吸引逾千項來自全球約40個國家及地區的發明項目參展，多間參展的香港大專院校錄得佳績。

科大表示，今屆參展團隊由港科大及科大（廣州）共同組成，分別有36支和26支隊伍，合共贏得13個評審團嘉許金獎、19個金獎、21個銀獎及9個銅獎，除獲獎數目刷新該校歷屆紀錄，獲獎總數亦是本地高等院校中最高。獲得評審團嘉許金獎的項目，包括「新興藝術家通用 AI 創作、藝術 ID 註冊、認證及變現的一站式平台」、「新一代抗蛇毒血清自動注射器」、「多模態情緒智能系統」等。

科大副校長（研究及發展）鄭光廷指今次參展見證港科大與科大（廣州）團隊在國際舞台上大放異彩，令人倍感鼓舞，「這份佳績不僅彰顯了科大致力前沿科技研究的雄厚實力與國際影響力，更充分體現『雙校一體、優勢互補』策略所帶來的強大協同效應。」

由港大多個學院及5間InnoHK創新香港研發實驗室組成的團隊，展出了45項科研項目，共獲得46個獎項，包括一項特別大獎、9項評判特別嘉許金獎、13項金獎、19項銀獎及4項銅獎，創港大參展以來的最佳成績。其中獲得特別大獎「Prize of the Chinese Delegation」及評判特別嘉許金獎的「鼻腦遞送納米噴劑用於院前缺血性腦卒中急救」項目，結合納米與吸入科技，將神經藥物製成納米包裹微米粉末，實現鼻腦直接遞送的院前急救方案，患者簡單一按即可在送醫前保護認知與運動能力，降低醫療負擔。

港大表示，今年展出的項目涵蓋健康與生物醫學、智慧工程、人工智能、能源與可持續發展技術、先進製造等領域，針對多個領域的重大挑戰，「這些多元化的科研成果，突顯大學對推動跨學科研究及創新的堅定承諾和策略，同時彰顯其在創新和研究方面的領導地位。」

理大城大分別獲36及27獎項

理工大學的團隊則共奪得36個獎項，包括兩個特別大獎、6個評審團嘉許金獎、14個金獎、10個銀獎、一個銅獎、一個特別獎及兩個特別優異獎，其中作為同類首創、專為治療柏金遜症而研發的化學創新藥物「PD-001R：首創神經退化性疾病治療候選藥物」項目，奪得韓國發明振興協會獎及金獎；僅36毫米厚、能在無需拆卸噸級轉子的情況下，進入定子-轉子間隙檢測發電機的「革新發電機檢測方式：兼容擋板的自主式機械人」，則獲泰國最佳國際發明奬與創新獎及金獎。

理大協理副校長（內地研究拓展）董澄日前親身前往日內瓦出席發明展及頒獎典禮，並代表理大上台頒發兩個獎項。理大高級副校長（研究及創新）趙汝恒讚揚理大團隊今年的卓越表現，贏得國際對理大科研實力與創新能力的高度肯定，亦印證了大學堅持前沿科研創新、推動成果落地的堅定信念。

城市大學的團隊共贏得27個獎項，包括一項特別獎、6項評審團嘉許金獎、8項金獎、5項銀獎及7項銅獎，其中由城大校長及傑出大學教授梅彥昌與城大協理副校長（內地產業）吳振富領導的「海水淡化裝置」項目，同時榮獲特別獎及金獎，其他獲金獎項目包括「人工智能腦電圖抑鬱症篩選平台」、「被動式智慧空氣取水與光伏冷卻裝置」等。

城大高級副校長（創新及企業）兼楊建文講座教授（生物醫學）楊夢甦祝賀所有獲獎教員與研究及創新創業團隊，認為這些國際獎項肯定了城大在推動具影響力前沿研究方面的成果，大學將繼續強化其科研生態系統，促進跨學科、跨領域研究協作，並強化與業界的聯繫，將研究成果轉化為對社會有價值的方案。

浸大恒大AI項目均獲獎

嶺南大學則獲得一個評審團嘉許金獎、5個金獎、3個銀獎及4個銅獎，參展及獲獎項目的數量均較上屆急增逾一倍，創較校歷來最佳，獲得評審團嘉許金獎的「FlexiBot：電動車無線充電機械人」容許用家在任何車位為所有品牌的電動車提供無線充電，並可自動定位並移動至充電樁附近的任何位置，實現「隨停隨充」。

嶺大校長秦泗釗對再創歷史性佳績感到欣喜，指今年多個參展的創新發明均由師生組隊攜手研發，並在AI +的理念下將AI與不同學術領域深度融合，發展出多項回應社會實際需要、以人為本的科研成果。

另外，浸會大學的團隊亦贏得「國際傳媒大獎」、兩個金獎、3個銀獎及一個銅獎，當中獲「國際傳媒大獎」的「AI事實查核服務」，運用AI智能系統，實現可靠、可擴展且透明的自動化訊息偵測與驗證，冀提升媒體、社交平台、金融機構及政府決策的可靠性，維持資訊的可信度。

恒生大學決策科學學院與Chef Digital Limited共同開發全港首個結合實時AI、無人機及擴增實境（AR）的一站式「WarehouseGenie智能倉庫管理系統」，亦獲頒評判特別嘉許金獎。系統結合營運及培訓兩大模式操作平台，利用生成式AI、AR、物聯網（IoT）等先進技術，應對倉庫人手流失率高、標準作業程序繁複，以及安全與準確度日益提升的挑戰。

本報記者

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