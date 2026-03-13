機構邀吳克儉出山 香港內地辦校 吳：未參與「海島1號」運作｜獨家

涉事的「海島教育」近年涉足內地升學市場，不僅在內地舉辦香港升學展，更邀請教育局前局長吳克儉「出山」，與幾十名資深校長組建名為「香港德人教育機構」的辦學團體，在香港及內地籌辦學校。吳克儉接受本報查詢，強調未參與「海島1號」運作，對該處被指營辦學生宿舍亦不知情。

吳稱不知「海島1號」被指營辦學生宿舍

據「海島教育」網站介紹，公司在本港創辦，2008年開始專注國際教育領域，2014年起開拓中國內地市場，業務涵蓋國際合作辦學、搭建國際教育平台及安排海外研學留學，旗下的辦學團體「香港德人教育機構」由教育局前局長吳克儉擔任董事會主席，成員包括數十名本港資深校長和專家學者，稱致力讓香港優質的教育，走進中國內地和「一帶一路」沿線國家，去年5月的「啟航儀式」更邀請曾任教育局局長，文化體育及旅遊局前局長楊潤雄主禮。

吳克儉昨接受本報查詢，他指自己雖是德人教育機構的負責人，但未參與「海島教育」與「海島1號」的運作，「這不是我的參與範圍」。對於「海島1號」被指營辦學生宿舍，吳克儉稱不知情，但他有留意最近學生宿舍爭議的相關新聞，認為內地及海外生住宿需求持續增加，政府有必要加強監管。

海島教育曾經多次在深圳舉辦教育展，包括分別在2023年和24年舉辦「香港高等教育展」，2024年亦舉辦首屆香港中小幼教育展；同時有安排內地中學生和大專生來港參與遊學活動，包括前往本地大學參觀及體驗課堂、大學面試培訓課程，期間亦會利用「海島1號」進行分享及總結活動。

