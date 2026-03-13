Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

機構邀吳克儉出山 香港內地辦校 吳：未參與「海島1號」運作｜獨家

教育新聞
更新時間：12:43 2026-03-13 HKT
發佈時間：12:43 2026-03-13 HKT

涉事的「海島教育」近年涉足內地升學市場，不僅在內地舉辦香港升學展，更邀請教育局前局長吳克儉「出山」，與幾十名資深校長組建名為「香港德人教育機構」的辦學團體，在香港及內地籌辦學校。吳克儉接受本報查詢，強調未參與「海島1號」運作，對該處被指營辦學生宿舍亦不知情。

吳稱不知「海島1號」被指營辦學生宿舍

據「海島教育」網站介紹，公司在本港創辦，2008年開始專注國際教育領域，2014年起開拓中國內地市場，業務涵蓋國際合作辦學、搭建國際教育平台及安排海外研學留學，旗下的辦學團體「香港德人教育機構」由教育局前局長吳克儉擔任董事會主席，成員包括數十名本港資深校長和專家學者，稱致力讓香港優質的教育，走進中國內地和「一帶一路」沿線國家，去年5月的「啟航儀式」更邀請曾任教育局局長，文化體育及旅遊局前局長楊潤雄主禮。

吳克儉昨接受本報查詢，他指自己雖是德人教育機構的負責人，但未參與「海島教育」與「海島1號」的運作，「這不是我的參與範圍」。對於「海島1號」被指營辦學生宿舍，吳克儉稱不知情，但他有留意最近學生宿舍爭議的相關新聞，認為內地及海外生住宿需求持續增加，政府有必要加強監管。

海島教育曾經多次在深圳舉辦教育展，包括分別在2023年和24年舉辦「香港高等教育展」，2024年亦舉辦首屆香港中小幼教育展；同時有安排內地中學生和大專生來港參與遊學活動，包括前往本地大學參觀及體驗課堂、大學面試培訓課程，期間亦會利用「海島1號」進行分享及總結活動。

本報教育組

延伸閱讀：

九龍塘幼園前校舍疑經營學生宿舍 涉保留原校名掩飾 海島教育辯稱相關計劃已告吹｜獨家

九龍塘獨立屋作學生宿舍 民政總署證實未持牌照

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-12 11:22 HKT
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
生活百科
18小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
2026-03-12 08:00 HKT
鄭少秋疑因喪女神隱3年 珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人 粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
4小時前
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
311十五周年｜專家警告北海道恐爆9級地震 海嘯可達20米致10萬人死
311十五周年｜專家警告北海道恐爆9級地震 海嘯可達20米致10萬人死
即時國際
2小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
2026-03-12 08:00 HKT
伊朗打擊精準度明顯提高，很可能是已獲得中國「北斗」衛星導航系統的權限。（美聯社）
伊朗局勢｜伊朗導彈突變神準　情報揭疑轉用中國「北斗」導航
即時國際
4小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT