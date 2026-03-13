九龍塘幼園前校舍疑經營學生宿舍 涉保留原校名掩飾 海島教育辯稱相關計劃已告吹｜獨家

接連有九龍塘獨立屋被揭發涉嫌違規經營學生宿舍。本報接獲投訴，指約道14號的前幼稚園校舍，被教育機構租用為「全託型學生宿舍」，更疑保留原校名與宣傳海報作掩飾，長達一年半。涉事的「海島教育」負責人否認其事，但承認早年有打算開辦學生宿舍，惟相關規管所限而告吹，現時僅作員工宿舍及共享空間；又指有員工與「網紅」擅自發布開辦宿舍的帖文與短片，已解僱涉事員工，並要求網上平台下架。更意外的是，該幼稚園停辦逾一年半仍然維持註冊，直到記者近日查詢後，才向教育局通知停辦。

標榜與名人為鄰 24小時導師陪伴

涉事的「海島1號」位於九龍塘約道14號，即約克中英文幼稚園的註冊校舍。據內地網站介紹，「海島1號」是海島教育集團因應本港「宿舍難求」問題而「匠心打造」，「集住宿和成長於一體的綜合體」；有帖文更標榜該處「與成龍、唐英年等名人為鄰」，是「超安全、超安心的全託管學生宿舍」，提供「24小時有導師陪伴照顧」，設有單人房及雙人房，更推出「尾季限時5折」優惠，宿費低於7000元，包括水電、私人管家費，但不包括餐費。其餘設施包括設有56個座位的自修室，音樂房、洗衣房、社交房、籃球場等。

翻查土地註冊處資料，業主在2024年5月與海島教育有限公司達成租賃協議，租期由2024年9月1日起生效，為期10年，月租為26萬元。雖然幼稚園已經停辦，但「海島1號」一直保留門外校名與大型宣傳海報，與周邊的私立幼稚園無異。記者發現，外牆海報在上周突然拆除，露出金屬鋼板，原校名亦被遮蔽。民政事務總署回覆本報查詢，證實上址未持有寓所牌照；規劃署亦指該址屬「住宅（丙類）1」地帶，倘作「住宿機構」用途，須先向城市規劃委員會申請，但迄今未收到相關申請。

海島教育創始人蔡讚揚回覆本報查詢，證實教育局、民政事務總署等部門昨曾派員視察。他承認早年有意開辦以優才子女為對象的學生宿舍，但其後發現受規管所限，計劃不可行而擱置，「現在只作為公司屬下機構的辦公室、員工宿舍與共享空間」。對於網上招租資訊，他解釋是個別員工擅自帖文，並夥拍內地「網紅」拍攝短片，強調均屬「未經公司同意的錯誤訊息」，涉事員工因此被解僱，公司亦已要求內地平台把相關帖文及短片下架。至於幼稚園大型海報，他指是業主與前租戶的事情，因不影響運作而沒有理會，直到近日社會熱議學生宿舍，業主為免公眾誤會而主動卸除。

教育局：對事件十分關注

約克中英文幼稚園前年停辦，辦學團體約克教育機構的官網去年把該校資料下架，惟記者翻查教育局紀錄，發現該校註冊卻仍然有效。教育局在記者查詢後，昨傍晚證實「剛接獲」校方停辦通知，對事件十分關注，並即時向校方跟進，提醒校方須遵守相關法律及規定，學校如經營情況有任何轉變，須盡快通知家長和當局；強調如發現有人涉嫌違反《教育條例》或其他違法行為，定必嚴肅處理。

本報教育組

延伸閱讀：

九龍塘獨立屋作學生宿舍 民政總署證實未持牌照

九龍塘獨立屋借私校名義開宿舍 記者放蛇揭發 單人房月租索價近2萬元