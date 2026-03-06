九龍塘獨立屋借私校名義開宿舍 記者放蛇揭發 單人房月租索價近2萬元

九龍塘有獨立屋涉嫌無牌開設學生宿舍，近日引起關注。本報發現，有人以私立學校名義，利用九龍塘獨立屋開設學生宿舍，並接受校外學生入住，記者以家長身份向負責人接洽，包早晚餐宿費最高近兩萬元，對方更聲稱宿舍有學生入住。涉事的香港紫荊書院否認營辦宿舍，對「紫荊家苑」並不知情，將向對方追究。教育局關注事件，已提醒校方須遵守所有相關法律及規定，並會派員巡查，不排除作出檢控。

劏房無異 單人房索價19800元

記者在多個內地網站及社交媒體，發現有人在九龍塘開設名為「紫荊家苑」的「全託管宿舍」，不僅中英文名稱與香港紫荊書院相似，連聯絡資料亦與該校相同，更聲稱資料來源自校方「公眾號」。記者以家長身份向廣告中的聯絡人「Judy老師」聯絡，對方指「紫荊家苑」目前有30多個宿位，分為單人、雙人及三人房，單人房索價每月宿費達19800元，而雙人及三人房則分別是16800元及18800元，均包括早晚餐。

據社媒貼文介紹，「紫荊家苑」以香港紫荊書院學生、新來港內地生為對象，提供課後輔導、學科與升學規劃，更安排校巴接送，「一條龍帶孩子走好香港升學路」。「Judy老師」向記者指「紫荊家苑」是「全面對外開放」，不限制紫荊書院以外的學生入住，又提醒8月是入住高峰，建議提前預訂宿位，「我們環境非常不錯的，餐食做得也好。」

記者比對資料後，證實「紫荊家苑」是九龍塘渭州道10號的獨立屋，門外無任何標示。該址同時以「PRESTIGE K12」名義招租，網站列出學生宿舍房型與價格，與「Judy老師」所述相同，介紹相片與片段可見各房型均設獨立洗手間，與「劏房」無異。

香港紫荊書院發表聲明，否認營運宿舍，亦無與坊間學生寄宿中心或公寓項目合作。 網上圖片

「紫荊家苑」雖聲稱與香港紫荊書院有關，但翻查該校在教育局的註冊記錄，卻無學生宿舍的相關登記，收費證明書亦未列明宿費。校監張紫伶昨接受本報查詢，否認校方經營或與校外機構合辦學生宿舍，將向相關機構發律師信追究，「我們與任何宿舍都不會有任何engagement（協定）」。她續稱，校內有不少新來港內地生，部分人租住坊間私營宿舍，但不清楚有沒有學生入住「紫荊家苑」。

教育局昨回應指，未接獲香港紫荊書院提供宿舍設施的申請，對事件表示關注，將向校方了解及跟進，提醒校方須遵守所有相關法律及規定，而根據《教育規例》，與學校有關連的宿舍、集體寢室或其他房間與房產，均屬「寄宿學校」。當局強調，如發現有人涉嫌在註冊證明書所指明房產以外經營學校，或涉及違法行為，定必嚴肅處理，行動包括派員巡查有關房產、向違例人士警告或檢控，以保障學生福祉。

協恩前助理校長稱與曦庭無關

立法會教育界議員鄧飛昨在電台節目稱，政府持續拓展「留學香港」品牌，加上直資學校加強海外招生，預期學生住宿服務需求持續增加，建議政府探討增設「學生公寓」牌照的可行性，作統一監管和發牌。另外，涉嫌無牌經營及僭建的「曦庭學社」聲稱羅致「名校權威教育團隊」，其中涉事的協恩中學前助理校長唐挺堅等5人昨發律師信，稱與曦庭並無合作與關連，保留追究權利。

