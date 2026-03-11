《兩會京城劄記》發揮香港教育優勢貢獻國家

連續9天在北京參與兩會，按時序分別出席及列席全國政協及人大的第十四屆第四次會議。先後聽取多位國家領導人的工作報告，關係國家民生大計，舉其大者，有《國民經濟和社會發展第十五個五年規劃》藍圖的擘劃；有中國法治的現況縷述，包括「生態環境法典草案」、「民族團結進步促進法草案」及「國家發展規劃法草案」的出台；以及港人特別關心，國家將堅定不移貫徹「一國兩制」

認知兩會內容與決議

香港要得到進一步前進，融入國家發展大局，擔當超級聯絡人的角色，「香港價值與力量」要傳承並創新，各界當包括教育界，應對兩會會議的內容與決議，有所認知，特別是2026年「十五五」規劃開局之年。

3月11日上午，乘車前赴人民大會堂參加全國政協會議閉幕禮，沿途陽光有伴，春暖花漸開，看着路上守秩序的老百姓駐足等候車隊經過，平安、幸福、安全、健康的精神面貌紛呈，這是筆者的主觀感受，亦有70多年國家得到大力發展的客觀支持。

全球都關注的兩會會議，是國家大事，千言萬語，媒體取材豐富多樣，筆者最留意的當是教育領域。猶記得丁薛祥副總理接見港澳區全國政協委員提到，20多年前，中國想加入美國航太計劃遭到拒絕，逼使國人更自力奮發，終能實現中國航太夢，今天，國家已訂下2035年要實現科技、教育、人才強國的目標，這是實踐2049年百年建國，中華民族偉大復興的最根本、最有力的支撐。

筆者認為，距離2035年不到10年時間，在國家全力支持下，全民特別是教育工作及持份者，必須為樹人大業拼搏。事實上，國家體量大，據統計，中國的各級各類學校達44萬間，在校生有2.8億，教師人數共1870萬，要學生「有學上」再「上好學」，即多體能活能，不死讀書，又要「眼裏有光」，即充滿希望與快樂，同時又要實現科技、教育與人才並舉的教育強國，殊不容易。

教育同工任重道遠

但筆者仍確信「為之，則難者亦易矣；不為，則易者亦難矣」。幾十年國家的綜合發展，驗證了這個道理。作為國家重要的一員，「一國兩制」下的香港，這裏的教育又該如何發揮優勢、貢獻國家，值得大思考、大結論並付諸行動。

最後再一提的是，丁薛祥副總理更指出，香港不但在經濟、金融、科技方面要發揮聯通人的角色，亦要在歷史與文化的領域上，把握自身英語及國際經驗的優勢，通過多渠道，說好中國故事，亦說好香港故事。筆者認同並讚賞丁副總理話語的同時，心裏盤旋着，香港已不止是香港之香港，更是中國之香港，以及世界之香港，香港的教育同工是大有可為，卻又是任重道遠。（完）

撰文：全國政協委員何漢權

圖片：中新社

