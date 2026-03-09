《兩會京城劄記》對接「十五五」 融入國家發展大局

《國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》於去年10月底完成，是次兩會是極受關注的大課題，這是關繫未來五年乃至更遠的全民經濟與社會的全面發展。

回顧與前瞻，「十四五」規劃收官，取得不少重大成就。「十五五」規劃啟始，正如《建議》指出，未來5年，是實現社會主義現代化進程中，具有承先啟後的5年；是邁向並實現第二個百年奮鬥目標，促進全民進入共同富裕，綜合國力推上新台階的關鍵5年。

既要「擴容」亦要「提質」

筆者認為能否成功，賴端政府決策的獨到、全民的團結，彼此奮發有為，向《建議》的各項目標進發，登上彼岸。當然，「一國兩制」下的香港，絕不能缺席，且要積極融入國家發展大局。教育是千言萬語，幅篇所限，列舉兩點：

其一，「十五五」規劃明確提出支持香港建設「國際創新科技中心」。這要求香港的教育體系從基礎教育開始，便要與國家的科技布局接軌。以及配合國家對「新質生產力」的追求。香港的高等教育應加大對人工智能、生物醫藥、新能源等前沿學科的投入。同時，「十五五」規劃提及便利港人北上措施，香港同樣有必要有便利政策，推動內地人才南下，「門常開」的收生政策，應惠及大中小特幼的全線學生，劍及履及。

另外，內地與香港兩地專業資歷的互認，以及多興建學生宿舍，方便內地及國際學生來港就讀，讓兩地人才可在國家發展大局中，擁有更廣闊的流動空間。既要「擴容」，亦要「提質」。

倡建文化歷史教學綱領

其二，「十五五」規劃強調加強人文合作。習近平主席屢次公開指出，歷史文化的認同是最深層次的價值認同，藉着國家大政設定的契機，就國史、國情、國學與國安教育結合，建立一套既符合香港「一國兩制」的現實情況，又與國家提倡文化與歷史相連接的教學綱領，有其必要，藉此促進內地與香港師生的大互動、大融合，卻又能維持各自的獨特，鄉土、國家與世界相容。

「十五五」規劃說明，香港要成為國際創新科技中心，事實上，文化歷史方面，香港也應在理論、道路、制度、文化的自信與堅守的大前提下，成為超級聯絡人，聯通世界。

2035年，國家要走入教育強國行列，這是國家邁向2049年百年建國，進入中華民族偉大復興，最的美好願景，「教育強國」目標能實質完成，就是最根本的、最有力的支撐。

