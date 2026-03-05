《兩會京城劄記》全國政協常委會工作報告感悟

3月4日下午，於北京人民大會堂舉行的全國政協十四屆四次會議，聆聽王滬寧主席發表常委會工作報告，感悟頗多，茲列舉幾點：

其一，王主席報告政協過去一年的工作，是成果豐碩的，言簡意賅，如實道出。在國際形勢異常複雜的情勢下，全國迎難而上，奮力拼搏，經濟能頂壓前行，且能向新向優發展，新質生產力穩步向前，民生保障更加有力，社會大局保持穩定，這些成果得來不易。「十四五規劃」收官，「十五五規劃」的藍圖建構。

過去一年工作成果豐碩

在參與紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年的閱兵活動後，有媒體問有何評論，我即時回應一句「何其有幸生於今日之中國」，這裏要補充，國務院於去年已訂下每年10月25日為台灣光復紀念日，是日，全民從統一的神聖角度看，學界及社會各界，需籌辦相關紀念活動，以重其事。事實上，國務院總理李強於翌日的政府工作報告的「工作回顧」首頁，清楚說明設立台灣光復紀念日，有助提振民族精神，激發愛國熱情，凝聚奮鬥力量。

要深刻領悟「兩個確立」

其二，王主席的報告中，提及要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」，堅定「四個自信」，做到「兩個維護」，此一論述，幾年來，都在政府重要的報告上提及。思想決定行為，因此，筆者認為有必要對此溫故知新。

「兩個確立」指的是確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，確立習近平黨中央的核心地位；「四個意識」即政治、大局、核心及看齊意識；「四個自信」是道路、理論、制度、文化自信；「兩個維護」指的是維護習近平主席的核心地位，維護黨中央權威及統一領導。

無疑，今天的中國，是世界第二大經濟體，是可預期的，穩定世界和平的重要力量，「一國兩制」下的香港，理解咱們國家治理的思維，是較能從容面對世局動盪的必須，珍惜風景獨好的祖國。

其三，王主席在報告常委會一年來全面履行各項職能，做了大面積共六大項的工作，筆者在此表達由衷敬意，且特別留意第五項，那就是統籌開展公共外交、民間外交、智庫外交等工作。

筆者是次提交兩提案

筆者是次向秘書處提交兩個提案，一是引領香港師生走訪中國駐東南亞國家大使館，與年輕外交官進行深度交流，探訪華人、學校，從而有較深入的交流活動，這是通過青年學生的外交工作，唱好國家，唱好香港。另一提案是，期望中國社科院非洲研究院協助，製作簡要的認識非洲民間教材，並於兩年間，組織師生前赴非洲，認識並確立「民胞物與的新世界觀」，於新時代建立新的世界觀，有其情理法的深層次意義。

