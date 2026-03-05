《兩會京城劄記》北京人民大會堂建成 締造建築史非凡紀錄

3月3日中午，抵達北京首都國際機場，氣溫攝氏8度，陽光和煦，暖意宜人。下午到中央港澳工作辦公室，聆聽夏寶龍主任發表講話，主要是勉勵參與兩會之港澳人大代長及政協委員，要為國履職、為民負責，集中精力開好兩會，宣揚兩會精神。在今天的世局變化中，港澳的發展是大有可為，好些國際競爭力的排名數據，香港在世界排名是名列前茅，港人要把握勢頭，思安、思治、思發展。

3月4日下午，前赴人民大會堂參與全國政協會議開幕，天氣轉寒，雪下紛紛，車輛到達，莊嚴的人民大會堂出現眼前，歷史與今天，上下求索，心情都躍動。教育工作者不忘學生，各科遊學重要，特別是公民科、中史科、歷史科、中文科等，首都北京應前往參看，人民大會堂更是要設定之地。

建設工程僅用380天

歷史說話，那是1959年之前，國家還是物質相當匱乏的時期。全國人大會議仍未有固定的場所，為慶祝中華人民共和國成立10周年，乃毅然決議籌劃興建。來自全國17個省市共30多位頂尖建築師齊聚北京，歷經7輪方案設計與反覆斟酌，最終選定由北京市規劃局趙冬日、沈其提出的設計藍圖。時任總理周恩來親自參與方案審核與指導，提出「無遮擋視覺」、「水天一色」等前瞻性設計理念，並敲定「人民大會堂」這一名稱，寓意權力歸於人民。

人民大會堂的建設工程僅耗時380天，自1958年10月28日動工，至1959年9月24日竣工，締造了建築史上的非凡紀錄。施工高峰期，現場工人逾1.5萬人，充分體現全國上下同心協力、「集中力量辦大事」的集體精神。人民大會堂總建築面積逾17萬平方米，其中萬人大禮堂寬76米、深60米，內部無柱的空間設計尤為精妙，彰顯了當時中國建築技術的卓越成就。寫下中國智慧、中國速度，讓國人引以為傲的一章。

兩會逾3000記者採訪

與往年一樣，當步進人民大會堂出席全國政協會議及翌日列席全國人大會議之時，寬敞開揚的大堂，滿布來自世界各地的記者，根據新華社消息，2026年兩會召開，報名記者總數超過3000人，其中內地佔2000人，港澳及境外佔1000人，足見中外媒體對中國政治經濟、社會、教育等領域的動態發展，是高度關注。也說明了兩會的開放姿態與國際影響力，或許，從採訪新聞角度看，這是亞洲，甚或世界紀錄。

國際局勢波詭雲譎，咱們走過艱難，今天國家的人民大會堂內外，是風景獨好，兩會在這裏召開，正為「十五五規劃」開局布置，中國式現代化繼續走出堅實的步伐。未來5年，是時間之尺，量度民心，民治、民生及民安的進度，究竟能否從小康過渡至共同富裕之路。

全國政協委員 何漢權

延伸閱讀

《兩會京城劄記》訪前有感

兩會2026︱港區人大政協抵京 訪中央港澳辦新大樓 獲夏寶龍看望