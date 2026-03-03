Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《兩會京城劄記》訪前有感

教育新聞
更新時間：18:46 2026-03-03 HKT
發佈時間：18:46 2026-03-03 HKT

每年三月初，兩會在北京召開，兩會即指全國人民代表大會（簡稱「全國人大」），以及中國人民政治協商會議（簡稱「全國政協」），兩會期間，重要的人事任免及法案由人大代表通告，而政府年度重要的工作回顧與前瞻的報告，關乎政經、法治、民生的總體發展，都會向全國乃至全世界公佈。中國作為世界負責任的大國，作為世界和平發展的重要穩定力量。兩會公佈的內容，愈來愈受國人乃至世人的觸目，甚或重視的了。

全國人大去年開會時的狀況。資料圖片
全國人大去年開會時的狀況。資料圖片

一國兩制是國家重要政治體制的一環，從教育角度看，香港人擁有市民，國民與世界公民的三合一身份，以靜態與動態的視角，全方位多角度瞭解並關心兩會的召開，以及全程的進行，顯然是需要的。

或許，筆者先按歷史時序，簡介兩會。先是，中國人民政治協商會議全國委員會於1949年組成，並在同年9月21日於北京召開第一屆會議，象徵著政協制度的開始。「政治協商會議」一詞源自國共和談，並有「各黨派代表及社會賢達共商國是」的意義。現時全國政協劃分為34個界別，包括中國共產黨、八大民主黨派、無黨派人士、各人民團體以及社會各界的代表，而香港亦有特邀人士作為「港區全國政協委員」參與其中，可謂延續了政協作為多黨合作與政治協商的關鍵平台，以民為本，同時也是國家治理體系中不可或缺的一環。其核心職能涵蓋政治協商、民主監督及參政議政。現屆全國政協委員為2,169人，港區全國政協委員為190人。高比率的港區代表，象徵國家對香港的關顧重視。再補充的是，國徽、國旗、國歌都是由全國政協協商通過產生的。

而全國人大於1954年正式成立，第一次會議同年9月在北京舉行。全國人大是《中華人民共和國憲法》規定的國家最高權力機關及國家立法機關，其職能體現於行使立法權和決定權、任免權及監督權，當中亦包括對《基本法》作出解釋。全國人大的設立宗旨，在於依據《憲法》貫徹人民當家作主的理念，維護國家統一與安定。同時，藉由監督機制，督促「一府一委兩院」（即人民政府、監察委員會、人民法院、人民檢察院）依法履行職責，保障國家機器順暢運作。

於世界風雲色變，中東伊朗，歐洲烏克蘭戰火不熄，生靈塗炭的時刻，筆者能安坐往北京的航班上，將前赴參與兩會，這份對祖國的聯繫感並由此而來的安全感，責任感是湧上心頭，要為國為港於教育育人事業上，盡一份綿力，腦際間是揮之不去。

文：全國政協委員何漢權

圖：中新社、資料圖片

延伸閱讀：

兩會2026︱港區人大政協抵京 訪中央港澳辦新大樓 獲夏寶龍看望

兩會2026︱劉結一：中國經濟基礎穩、優勢多 長期向好趨勢沒有變
 

最Hit
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
01:58
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
政情
4小時前
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
21小時前
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
6小時前
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
影視圈
20小時前
啟德AIRSIDE「浪谷」低調結業！全港首個室內衝浪餐廳 網民嘆可惜：幾有噱頭
全港首個室內衝浪場地「浪谷」低調結業！ 啟德AIRSIDE1.4萬呎巨舖僅經營2年 網民嘆可惜
飲食
23小時前
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:19
伊朗局勢｜哈梅內伊國葬宣布延期 美防長：戰事或長達8周甚至更久｜持續更新
即時國際
29分鐘前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
20小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
1小時前
44歲混血女星驚爆確診乳癌  單邊確診仍「雙邊切除」 乳房重建完成效果驚人
44歲混血女星驚爆確診乳癌  單邊確診仍「雙邊切除」 乳房重建完成效果驚人
影視圈
16小時前
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影 曾做開腦手術藏隱患
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
影視圈
3小時前