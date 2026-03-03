《兩會京城劄記》訪前有感

每年三月初，兩會在北京召開，兩會即指全國人民代表大會（簡稱「全國人大」），以及中國人民政治協商會議（簡稱「全國政協」），兩會期間，重要的人事任免及法案由人大代表通告，而政府年度重要的工作回顧與前瞻的報告，關乎政經、法治、民生的總體發展，都會向全國乃至全世界公佈。中國作為世界負責任的大國，作為世界和平發展的重要穩定力量。兩會公佈的內容，愈來愈受國人乃至世人的觸目，甚或重視的了。

全國人大去年開會時的狀況。資料圖片

一國兩制是國家重要政治體制的一環，從教育角度看，香港人擁有市民，國民與世界公民的三合一身份，以靜態與動態的視角，全方位多角度瞭解並關心兩會的召開，以及全程的進行，顯然是需要的。

或許，筆者先按歷史時序，簡介兩會。先是，中國人民政治協商會議全國委員會於1949年組成，並在同年9月21日於北京召開第一屆會議，象徵著政協制度的開始。「政治協商會議」一詞源自國共和談，並有「各黨派代表及社會賢達共商國是」的意義。現時全國政協劃分為34個界別，包括中國共產黨、八大民主黨派、無黨派人士、各人民團體以及社會各界的代表，而香港亦有特邀人士作為「港區全國政協委員」參與其中，可謂延續了政協作為多黨合作與政治協商的關鍵平台，以民為本，同時也是國家治理體系中不可或缺的一環。其核心職能涵蓋政治協商、民主監督及參政議政。現屆全國政協委員為2,169人，港區全國政協委員為190人。高比率的港區代表，象徵國家對香港的關顧重視。再補充的是，國徽、國旗、國歌都是由全國政協協商通過產生的。

而全國人大於1954年正式成立，第一次會議同年9月在北京舉行。全國人大是《中華人民共和國憲法》規定的國家最高權力機關及國家立法機關，其職能體現於行使立法權和決定權、任免權及監督權，當中亦包括對《基本法》作出解釋。全國人大的設立宗旨，在於依據《憲法》貫徹人民當家作主的理念，維護國家統一與安定。同時，藉由監督機制，督促「一府一委兩院」（即人民政府、監察委員會、人民法院、人民檢察院）依法履行職責，保障國家機器順暢運作。

於世界風雲色變，中東伊朗，歐洲烏克蘭戰火不熄，生靈塗炭的時刻，筆者能安坐往北京的航班上，將前赴參與兩會，這份對祖國的聯繫感並由此而來的安全感，責任感是湧上心頭，要為國為港於教育育人事業上，盡一份綿力，腦際間是揮之不去。

文：全國政協委員何漢權

圖：中新社、資料圖片

延伸閱讀：

兩會2026︱港區人大政協抵京 訪中央港澳辦新大樓 獲夏寶龍看望

兩會2026︱劉結一：中國經濟基礎穩、優勢多 長期向好趨勢沒有變

