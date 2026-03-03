兩會2026︱劉結一：中國經濟基礎穩、優勢多 長期向好趨勢沒有變

外部不確定因素增加，2026年內地經濟前景如何，備受全球關注。全國政協大會新聞發言人劉結一3日在記者會上表示，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。

外部環境風高浪急

劉結一表示，過去一年，外部環境風高浪急，我國經濟頂壓前行、向新向優發展，展現強大韌性和活力。經濟總量邁上140萬億元新台階，增速在全球主要經濟體中繼續保持前列。他舉例說，這次「史上最長」春節假期，餐飲、遊樂、商場人氣旺盛，國內遊客出遊總消費超過8034億元人民幣，與去年同比增加1264億元，彰顯超大市場蓬勃生機。

他指出，中國經濟從來都是在披荊斬棘中一路前行，在風雨洗禮中成長壯大，雖然還面臨一些老問題、新挑戰，但基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。只要堅定信心、用好優勢、應對挑戰，就一定能不斷鞏固拓展穩中向好勢頭，推動我國經濟破浪前行、行穩致遠。