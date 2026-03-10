《兩會京城劄記》教育視角下之「兩高」報告

3月9日上午前赴人民大會堂，列席聆聽最高人民法院院長張軍，以及最高人民檢察院檢察長應勇的工作報告（下稱「兩高」報告），內容詳盡，條理清晰，深入淺出，且以全公開的方式向全國人民乃至世界交代中國全方位的法治現況，實屬難得。無疑「陽光」兩字，於法治、於教育同樣珍貴。

維護與發揚善良價值

事實上，從教育角度認知「兩高」報告，當明白國家的法治，近年懷着強大的意志，以及努力不懈，沿着建立「平安中國」、「幸福中國」到「美麗中國」之路邁進。這三方面的中國生成，必要有公平正義、重人道人情、愛護弱小、尊重大自然等善良價值的發揚，法治與教育對這些善良價值的維護與發揚，彼此方法不一樣，目標相同。筆者以教育現角，就「兩高」報告提出幾點簡要看法：

其一，能做到恪守公平正義，以高質量司法保障高水平安全，在捍衛國家安全，反台獨的立法與執法是強而有效的，要一提的是，美西方帶日亂華，從未歇止。因此，用法用軍再配合用和談，促進國家完全統一，這也是全體國人要扛的責任。另外，看到嚴重暴力罪案，由4.6萬件5.3萬人，同比下降7.3%；醉駕判刑人數由32萬下降至23.1萬，生命至上，降幅比率讓人欣喜，中國幅員廣、人口多，能有這些法治成績，是值得向公安及「兩高」的所有工作人員稱讚。

其二，嚴懲腐敗犯罪，審結貪污賄賂罪案達3.6萬件4萬多人，同比增長22.4%，協同推進國際追逃追贓和跨境治理，追邀、沒收違法所得，達181.4億元人民幣，數額巨大，見到國家打貪打腐之決心。

其三，推進面對矛盾糾紛，預防化解之法治，這是中國法治另一特色，預防勝於治療，以和為貴是中國的處事優良傳統，按報告所示，一年來，依託人民法院調解平台，自行調解糾紛達65萬多件，同比增長4倍多，法院亦做大量行前監管工作，「抓前端」，省公帑，成效明顯。

其四，保護一少一老及婦女的法治。中國法律向來重視保護青少年，過年一年，此等犯案的比率同比下降1.8%，因社會價值歪離，仍須強力執法，罪行嚴重者判死刑。至於起訴侵害老年人權益犯罪者有5萬多人；而起訴侵害婦女人身權益者有4.3萬人。再補充的是，中國法治對殘障人士的權益保護亦不欺場，公訴有4千多宗。再是，法院向因案受財困的4萬多人發放6.2億元人民幣，在在都顯示中國法治是有溫度的。

「中國之治」全力推進

最後一提，法治對營商安全保障至為重要，世界銀行營商環境評估，北京、上海法院的公正性、認可度被評為全球最優。近日，亦有曾在香港城市大學受一年專業培訓的中國法官，能入選聯合國上訴法院的法官，這些訊息值得所有國人欣喜稱讚的，側寫香港的聯通作用多元化。

至於「兩高」報告同樣提及一些有待改進的地方，筆者樂觀其成。可以說，法治、平安、幸福、美麗中國，將合成為「中國之治」，是在全力推進中。教育界樂觀其成的同時，如何培養所需人才，是責無旁貸。

撰文：全國政協委員何漢權

