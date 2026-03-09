港大醫學院夥加拿大醫院研發出幹細胞「隱形斗篷」 有望擺脫終身服藥

「隱形斗篷」不僅是科幻電影情節，更為醫學技術帶來啟發。香港大學醫學院的研究團隊利用基因編輯技術，為人類幹細胞披上「隱形」機制，在不受免疫系統排斥的情況下，安全地移植到任何受體體內。新細胞療法未來或將徹底改變帕金遜症、糖尿病、心臟衰竭及脊髓損傷等多種頑疾的治療方式，讓患者毋須終身依賴免疫抑制劑。

港大醫學院與加拿大多倫多西奈山醫院的研究團隊合作，成功開發出名為「移植安全細胞」(FailSafe- AlloAccept)的新型基因編輯人類胚胎幹細胞。港大醫學院提供

港大醫學院與加拿大多倫多西奈山醫院的研究團隊合作，成功開發出名為「移植安全細胞」(FailSafe- AlloAccept)的新型基因編輯人類胚胎幹細胞，可隱藏自身免被辨識，並抑制周邊免疫細胞反應，從而在任何受體體內安全存活。這項技術從自然中尋找靈感，包括袋獾體內能逃避免疫系統的腫瘤細胞、母體對胎盤的免疫容忍機制，以及癌細胞的免疫逃逸策略。領導研究的生物醫學學院榮休教授陳振勝指，這項技術賦予幹細胞三項特性，這些細胞的後代能避免受體免疫系統的攻擊，有望解決移植中供體細胞(Donor Cell)短缺的問題。

「移植安全細胞」(FailSafe- AlloAccept)的新型基因編輯人類胚胎幹細胞，可隱藏自身免被辨識。港大醫學院提供

為驗證技術的可行性，團隊進行了「人源化」小鼠模型實驗。結果顯示，經基因改造的「移植安全細胞」成功在受體內「隱形」避開排斥，並存活長達五個月；相反未經基因改造的幹細胞，因迅速受到免疫排斥而無法生長。研究亦證實「隱形」能力並不損害小鼠正常的免疫功能，牠們依然能有效抵抗外來感染。

研究另一關鍵在於細胞內置的「安全開關」。港大醫學院傑出客座教授納格解釋，「安全開關」可透過常用藥物啟動，在需要時阻止細胞生長，以降低潛在腫瘤形成的風險。

這項技術賦予幹細胞三項特性，這些細胞的後代能避免受體免疫系統的攻擊，有望解決移植中供體細胞(Donor Cell)短缺的問題。港大醫學院提供

今次研究成果已在《幹細胞報告》期刊發表。團隊指「移植安全細胞」可作為多種療法的通用細胞來源，有助克服器官移植面臨的主要障礙，例如漫長的捐贈者輪候時間、患者需終身服用免疫抑制藥物，而嚴重副作用及增加感染風險等。

本報記者

延伸閱讀：

袁國勇偕港大醫學院成功研發濕疹新配方 20年患者重獲「少女手」新藥售價低至2xx元

眼中風 │ 港大醫學院研究：GLP-1藥物與缺血性視神經病變無顯著關聯



