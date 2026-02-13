袁國勇偕港大醫學院成功研發濕疹新配方 20年患者重獲「少女手」新藥售價低至2xx元

濕疹困擾本港逾百萬人，不少患者長期陷入「發炎、用藥」的無限循環之中，身心飽受煎熬。港大醫學院團隊近日成功研發出新配方潤膚霜「安思靈」（Anesinin），控制炎症與痕癢，避開類固醇或抗生素等傳統治療陷阱。有20年重度患者試用後，由「爛皮手」變身「少女手」，無需再依賴類固醇及生物製劑，重獲自信人生。

濕疹患者「爛皮手」變身「少女手」、重獲新生

港大微生物學系副教授高一村分享個案。一名長期受嚴重濕疹困擾的患者，曾依賴類固醇及生物製劑控制病情，即使後者可精準抑制發炎，但每劑藥費高達8000元，成本高昂。

患者在試用新潤膚霜後，短時間內便感到痕癢的惡性循環被打破，病情好轉。使用至今近2年，已完全停用類固醇及生物製劑，原本粗糙、滿布傷口的「爛皮手」已蛻變為「少女手」，不再害怕外出流汗引發不適，性格由內向變得陽光開朗，重獲新生。

類固醇/抗生素治療濕疹非長遠辦法

港大微生物學系講座教授袁國勇指，本港每5人就有1人受濕疹困擾，當中7成患者會感染金黃葡萄球菌。大量使用傳統類固醇及抗生素治療，可導致：

皮膚變薄，屏障受損後更易感染細菌； 全面殺菌的「人海戰術」無法消滅所有細菌，容易令倖存細菌產生基因突變，導致抗藥性。

本港死於抗生素抗藥性個案為新加坡3倍，袁國勇強調：「以類固醇及抗生素治療嚴重濕疹，並非長遠辦法。」高一村解釋，金黃葡萄球菌是已知細菌中毒力最強的品種之一，團隊研發出的突破性策略——「馴服」細菌，抑制細菌毒力產生，讓細菌在治療期間「做乖孩子」，不再釋放毒素。

新藥售價低至228元、7成用家指有明顯好轉

新配方潤膚霜「安思靈」（Anesinin）系列產品近日已上架香港屈臣氏門市及網店，屈臣氏的網站顯示售價如下：

屏障修復身體乳霜（120毫升）：售價228元

屏障急救軟膏（100毫升）：售價298元

屏障修復面霜（100毫升）：售價298元

屏障修復身體乳霜（300毫升）：售價458元

可見新產品比生物製劑等治療方式便宜得多。高一村指，研發團隊收集了逾50位具10年濕疹病史的用家對「安思靈」的體驗及調查，結果顯示：

使用3至4天，大部分用家搔癢感大幅減少

75%用家認為搔癢及濕疹復原有明顯好轉

當中25%用家形容效果「非常明顯」

袁國勇補充：「就算成為配方藥，價錢一定比生物製劑、類固醇便宜。」若抗生素配合抗毒力藥，病人痊癒快很多，副作用及併發症亦會大幅減少。

