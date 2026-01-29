眼中風 │ 港大醫學院研究：GLP-1藥物與缺血性視神經病變無顯著關聯

近期有報告指新興藥物GLP-1受體促效劑或可引致屬於「眼中風」其中一類的缺血性視神經病變，為探討GLP-1受體促效劑的安全性及其在心血管治療中的潛力，香港大學醫學院最近完成相關研究，分析全球超過8萬名糖尿病和心臟病患者的臨床隨機對照試驗數據後，發現GLP-1受體促效劑與缺血性視神經病變風險並無顯著關聯。

分析逾8萬糖尿病及心臟病患者數據

研究團隊分析全球超過8萬名糖尿病和心臟病患者的臨床隨機對照試驗數據，以剖析GLP-1受體促效劑的安全性和應用潛力。港大醫學院提供

GLP-1受體促效劑主要用於治療二型糖尿病，近年亦應用於治療肥胖問題，屬「瘦瘦筆」的主要成分。它會模擬人體內GLP-1荷爾蒙的功能來促進胰島素分泌、抑制升糖素分泌、延緩胃排空，以抑制食慾，從而調節身體的血糖水平和減重。隨着臨床應用日益增加，其潛在副作用近年亦備受關注。早前有報告指，使用GLP-1藥物後，或會引致「眼中風」、嚴重眼部併發症，患者可出現突發性、無痛的視力下降和視野缺失，在糖尿病、高血壓等人群中更為常見，惟相關數據亦存在爭議。

有見及此，港大醫學院的研究團隊分析全球超過8萬名糖尿病和心臟病患者的臨床隨機對照試驗數據，為目前該領域研究中最大的樣本分析。研究結果顯示，使用GLP-1受體促效劑與視神經病變風險並無顯著關聯。團隊表示，研究結果為臨床制定治療方案提供更明確依據，有助醫生在評估藥物利弊時作更全面考量。

體重管理配合藥物 提升手術成功率

另一方面，團隊於另一研究中發現，有肥胖問題的心臟病患者若配合適當藥物及多元化減重措施，可提升心房顫動導管消融手術的長期成功率。團隊分析5415名心房顫動患者的數據，發現肥胖患者每減重1%，術後心房顫動復發的相對風險就會降低6.3%，而持續控制體重是手術成功的關鍵因素。有肥胖問題的心臟病患者透過建立健康生活方式和其他臨床干預策略等多元化減重措施，再配合適當的GLP-1受體促效劑，或可提升心房顫動導管消融手術的長期成功率。

領導研究的港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床助理教授陳熠恒表示，「是項研究並不完全排除微量併發症風險的可能性。醫生仍需要針對每位患者的情況進行審慎臨床判斷，關鍵在於不應過分強調潛在效益而忽視風險，必須全局審視。」

本報記者

延伸閱讀：

港大醫學院全港首辦「Go WHO」宣講會 學者：冀鼓勵更多人投身公共衞生事業

第三間醫學院︱ 港大醫學院：增設醫學院助培訓更多醫療及科研人才