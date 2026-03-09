嶺大學者冷明明榮獲Beta Gamma Sigma 2026年度院長獎 成為全球唯一得主

嶺南大學商學院院長兼運營與風險管理講座教授冷明明，近日榮獲國際高等商學院促進會Beta Gamma Sigma（BGS）頒發2026年度院長獎（Dean of the Year Award）。該獎項每年僅授予一位對商學教育發展作出卓越貢獻的院長，旨在表彰其對學生的長期支持及傑出的領導才能。冷明明在全球39個國家或地區、逾640所大學中脫穎而出，成為唯一的得主，將於下個月到西雅圖出席頒獎典禮。

冷明明自2005年起加入嶺南大學，先後擔任系主任及多個碩士與博士課程的創始主任。

冷明明自2005年起加入嶺南大學，先後擔任系主任及多個碩士與博士課程的創始主任。他的研究聚集於合作博弈理論與供應鏈管理，成果發表於多本國際頂尖期刊，並將理論與實務結合，協助業界應對複雜問題等挑戰。對於獲獎，冷明明表示，這不僅是對個人努力的肯定，更彰顯嶺大商學院團隊多年來在學術卓越與學生培育方面的共同努力，期望未來繼續為社會創造更大價值。

嶺大校長秦泗釗向冷明明致以祝賀，並指出在其領導下，商學院學術實力持續提升。據2025年中國學者UTD24期刊發文統計，嶺大商學院在大中華區院校中排名第24位，充分展現其科研實力與國際影響力。秦泗釗續指，冷明明榮獲2026年度院長獎，不僅肯定其個人的領導才能與貢獻，亦突顯嶺大商學院在全球商學教育領域的影響力與地位。

