培僑中學夥華為 推動香港AI教育新範式

學界不斷推動AI輔助教學，培僑中學聯同華為於巴塞隆拿世界流動通訊展（MWC 2026）上，發布華為AI教育平台（AIEC）解決方案的全球示範項目。是次合作回應香港教育局推動數字教育及「『智』啟學教」計劃，將AI融入學與教，展示人工智能技術於中學的實際應用場景。培僑中學校長伍煥杰鼓勵香港乃至全球學校善用政府資助，引入AI等前沿創新科技，發展具備校本特色的教育方案。

與華為合作 共建全方位AI智慧教學平台

在「教育+AI，共贏數智新未來」主題論壇上，培僑中學展示多個實際教學案例。學校透過華為人工智能教學中心（AI Education Center），建成AI教學平台，並引入華為AI智慧教室系統，促進學生掌握從可視化編程到大模型應用的實戰能力，同時培養教師及學生善用AI作為教學夥伴。在資訊及通訊科技科，學生透過AI協助，約十分鐘便能由零開始生成「俄羅斯方塊」遊戲；中文科課堂則可借助AI整合古文背景，降低深度閱讀的門檻。

全面提升校園網絡支援

為支援上述的教學模式，培僑中學聯同華為完成校園數智基礎設施的全面升級。包括Wi-Fi 7技術，確保4K/8K高清視頻及VR/AR等教學內容流暢傳輸；校內65間教室已完成數字化升級，配備智能屏幕及視頻會議設備，為AI賦能教學提供流暢的網絡支援。教學層面，平台實現課前學情分析、課中互動教學及課後個性化輔導的全場景智能化管理，校方更為師生提供長達5年的平台帳號使用權。

伍煥杰指出，AI應視為校園的「操作系統」，而非單純的輔助工具。他強調，培育未來創新者需聚焦三大核心：跨學科應用能力、明辨性思維與數字倫理，以及立足本地、放眼全球的視野。

