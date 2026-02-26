直資議會夥港大助非本地生來港升學 涵蓋校長推薦入學計劃等5措施

42間直資學校日前獲批准「直資擴容」，取錄更多非本地生自費入讀。直資學校議會日前與香港大學簽署合作備忘錄，合作推動招收海外學生，包括參考本地生做法，制訂直資學校校長推薦入學計劃、讓直資學校參與港大主辦的海外招生活動等。議會副主席陳狄安稱，推薦計劃暫未設定固定名額，以學術成就為主，獲推薦的非本地生將獲港大有條件取錄。

直資議會主席黃金蓮與港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅，日前簽署合作備忘錄，涵蓋五項為直資學校取錄非本地生提供特別安排的措施，包括制訂直資學校校長推薦非本地生入學計劃。身兼英華書院校長的議會副主席陳狄安指，推薦計劃暫不設固定名額，視乎大學的名額要求，非本地生可以憑校內預計成績作為校長推薦的參考條件，至於哪些學系可供申請報讀等細節，他表示仍待規劃，獲推薦的非本地生將獲港大有條件取錄，暫不設直接錄取機制，但他期望日後再行商討。

為吸引更多海外學生來港升學，直資學校在取錄非本地生方面，亦承諾提供額外支援，針對年少的學生，為他們規劃課後或周末活動，協助他們融入香港生活；學業方面則計劃開設大學銜接課程，並為學生規劃實習項目，提供升學就業支援。陳狄安認為，本地大學熟悉本港中學背景及質素，「來到香港的學生入讀香港的大學，遠比在海外來港直入大學更加容易」。

新一份《財政預算案》提出支持大學「留學香港」品牌，更鼓勵院校在暑假期間舉辦遊學活動。直資議會與港大的合作備忘錄，亦涵蓋讓直資學校參與港大主辦的海外招生活動。陳狄安稱，雙方將發揮協同效應，直資學校依託港大成熟的招生網絡，在海外推廣香港高等教育的同時，推介香港中小學及直資基礎教育。

他透露，目前海外招生優先目標鎖定東南亞國家，後續將逐步拓展至「一帶一路」沿線國家，借助香港背靠祖國的優勢，吸引更多海外學生來港就讀，除了港大，他透露直資學校議會亦與教育大學簽署合作備忘錄，並與其他大學商討合作。

其他合作措施包括為入讀直資學校的非本地生申請學生簽證提供協助、就過渡大學生活提供特別支援，以及為畢業於直資學校並成功入讀港大的非本地生提供學習及實習機會。身兼聖保祿學校校長的議會主席黃金蓮表示，合作可提升直資學校在海外的吸引力，為非本地生開拓更多機會，期望通過與港大的緊密夥伴關係，吸引更多有潛質的國際人才來港升學。

