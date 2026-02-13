Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

42校申請新學年「直資擴容」 全數獲教局批准

更新時間：17:25 2026-02-13 HKT
發佈時間：17:25 2026-02-13 HKT

《施政報告》提出以試點形式，容許直資學校申請上調班級數目及每班學生人數，增加錄取持學生簽證的非本地學生。教育局今日指，共收到42份直資學校的申請，經審慎評估後他們均符合要求，所有申請已獲批准。強調計劃以試點形式釋放潛力，讓有條件的直資學校循序漸進、實事求是地因應實際情況，擴大容量招收持學生簽證的非本地學童自費入讀。

現時直資中學及小學每班學生最多分別為41人及33人，而參與「直資擴充」的直資學校可申請於2026/27學年上調班級數目及每班學生人數，通過學生自資入讀模式，加大錄取非本地學生，直資中學及小學每班最多可達45人及37人，就讀非本地課程的非本地生佔比可上調至最高49%。

