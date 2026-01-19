Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

直資學校擴容 │ 教育局︰截至上周五獲40校回覆 正處理申請

教育新聞
更新時間：20:06 2026-01-19 HKT
發佈時間：20:06 2026-01-19 HKT

《施政報告》提出以試點形式，容許直資學校申請上調班級數目及每班學生人數，增加錄取持學生簽證的非本地學生，教育局於上月向全港直資學校發信，邀請直資學校申請於2026/27學年「直資擴容」。教育局今日回覆《星島》查詢時表示，截至1月16日、即上周五，局方共收到超過40間直資學校的回覆，形容反應積極，現正處理學校的申請，將適時公布審批結果。

教育局稱反應積極  適時公布審批結果

現時直資中學及小學每班學生最多分別為41人及33人，教育局於去年12月的信件指出，直資學校可按現有的資源及校情，申請於2026/27學年上調班級數目及每班學生人數，透過學生自資入讀模式，加大錄取非本地學生，直資中學及小學每班最多可達45人及37人，就讀非本地課程的非本地生佔比可上調至最高49%。

教育局回覆本報查詢時表示，截至今年1月16日，局方共收到超過40間直資學校的回覆，反應積極；局方正處理學校的申請，將適時公布審批結果。

