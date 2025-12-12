Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

家庭與學校合作事宜委員會 -「直資擴容」讓子女接受更國際化教育 ︱來論

知識轉移
更新時間：09:50 2025-12-12 HKT
發佈時間：09:50 2025-12-12 HKT

政府近年積極發展香港成為國際教育樞紐、國際高端人才集聚高地，推動育才、匯才、科技協同發展。在此背景下，教育局近日公布的「直資擴容」，即以試點形式容許直資學校申請上調班級數目及每班學生人數，透過學生自資入讀模式，加大錄取持學生簽證的非本地學生，這是將國際教育樞紐建設伸延至基礎教育的重要一步。

雙向得益、跨文化學習

家長要明白，「直資擴容」不影響本地學生的收生學額，因此，本地學生仍然可按需要和興趣申請入讀心儀的直資學校，並選擇修讀本地或非本地課程。參與的直資學校可更積極招收來自世界各地、不同文化背景的學生，有助本地學校營造更具世界視野的校園氛圍。對本地家長而言，此舉猶如開啟一扇面向世界的窗，讓孩子在本地接受教育的同時，亦能迎向國際化的薰風，為將來升學及就業作更好的預備。 

家長應珍惜在「直資擴容」後，子女能與不同文化背景的同學在兩文三語、五育並舉的環境中一起學習與成長，實是難得的機會。這種多元共融的學習環境，讓子女每天上學宛如置身於一座流動的語言與文化交匯站，讓彼此的語言表達能力扎根成長、文化同理心和團隊協作得以萌發，對子女面對未來的競爭環境有實質的幫助。 

邁向更開放、更包容的教育未來

「直資擴容」不僅為學生搭建跨文化成長舞台，為本地學校注入活力與創新動力，更是香港教育走向國際化、多元化的重要一步。我期待在教育局、學校與家長的共同努力下，這項措施能順利以先行先試方式逐步推行，讓更多學生受惠於一個更開放、更包容、更具競爭力的教育環境。

文 方奕展（家庭與學校合作事宜委員會主席） 
圖 資料圖片

