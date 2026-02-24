Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE 2026｜英文口試「大整蠱」？大埔考生需到屯門應考 車程個半小時 考評局咁解釋

中學文憑試英文科口試即將展開，有應屆考生近日質疑要跨區應考，有家住大埔的考生需花一個半小時往屯門應考，形容安排「大整蠱」。考試及評核局回應指，口試是按較大的區域組別進行試場編配，以避免同校考生於同一組別應考，同時亦須考慮試場數目、考生人數及分布等因素。

網民：考評局對新界大小缺乏概念

DSE英文科口試即將開考。資料圖片
DSE英文科口試即將開考。資料圖片

有報稱家住大埔的應屆考生日前在社交媒體發文，指英文科口試被編配至屯門碼頭旁的學校試場應考，更附上導航截圖，顯示使用公共交通工具前往，車程達1小時28分鐘。帖文引起關注，有留言形容安排「咁大整蠱」，有人則稱「每年總覺得考評局是否對新界的大小缺乏概念」。有類似情況的應屆考生留言，稱要從沙田住所前往天水圍應考，同時有家住天水圍的考生要到火炭應考。

考評局：按較大區域編配試場

對於英文科口試的試場編配，考評局解釋會將考生編入較大的區域組別，進行試場編配，避免同校考生於同一組別應考；同時須考慮實際可供使用的口試試場數目、考生人數與分布、全港考生的整體安排等因素，故試場地區選擇不適用於英文科口試、實習考試及報考人數較少的科目。
　　
翻查中學文憑試通告，考評局表明選修科目考試或選擇「非原校試場（核心科目）」的考生，適用「地區試場編配」，盡可能安排考生在選擇地區試場應考，惟強調「試場地區選擇」不適用於口試、實習考試及報考人數較少的科目。

