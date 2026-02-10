Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE 2026｜逾5.8萬人報考文憑試 606考生挑戰「終極狀元」

教育新聞
更新時間：10:43 2026-02-10 HKT
發佈時間：07:40 2026-02-10 HKT

新一屆中學文憑試（DSE）筆試將於4月開考，今年逾5.8萬人報考，較去年增近2800人。其中606名學校考生除核心科目外，報考4個選修科目，挑戰「終極狀元」，較去年增加30人，創2024年文憑試改革後的新高。

整體考生增近5%  36人報考丙類烏爾都語

考試及評核局昨公布，今屆文憑試共逾58500人報考，按年增近5%，其中學校考生有46390人，較去年增加912人；自修生則達12186人，按年增逾1800人。學校考生的報考科目組合與去年大致相若，近52%學校考生在4個核心科目外，報考2個選修科目，另約4成人報考3科。至於報考4個選修科目，問鼎「終極狀元」，即爭取獲得7科5**及公民與社會發展科取得達標成績的學校考生有606人，是2024年文憑試改革後的新紀錄。

丙類其他語言科目則有946人報考，較去年增加逾兩成，亦為歷屆文憑試新高，其中日語「冧莊」成為最多考生報考的選修科目，報考人數達715人，較去年增逾22個百分點；今年新增的烏爾都語，亦有36人報考。至於乙類應用學習科目，共有7836名考生報考。

本報記者

延伸閱讀︰

DSE 2026│考評局文憑試資訊日 約600人參與

教育局推文憑試打氣短片 狀元運動員齊撐考生

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
41分鐘前
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
影視圈
14小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT