DSE 2026｜逾5.8萬人報考文憑試 606考生挑戰「終極狀元」

新一屆中學文憑試（DSE）筆試將於4月開考，今年逾5.8萬人報考，較去年增近2800人。其中606名學校考生除核心科目外，報考4個選修科目，挑戰「終極狀元」，較去年增加30人，創2024年文憑試改革後的新高。

整體考生增近5% 36人報考丙類烏爾都語

考試及評核局昨公布，今屆文憑試共逾58500人報考，按年增近5%，其中學校考生有46390人，較去年增加912人；自修生則達12186人，按年增逾1800人。學校考生的報考科目組合與去年大致相若，近52%學校考生在4個核心科目外，報考2個選修科目，另約4成人報考3科。至於報考4個選修科目，問鼎「終極狀元」，即爭取獲得7科5**及公民與社會發展科取得達標成績的學校考生有606人，是2024年文憑試改革後的新紀錄。

丙類其他語言科目則有946人報考，較去年增加逾兩成，亦為歷屆文憑試新高，其中日語「冧莊」成為最多考生報考的選修科目，報考人數達715人，較去年增逾22個百分點；今年新增的烏爾都語，亦有36人報考。至於乙類應用學習科目，共有7836名考生報考。

