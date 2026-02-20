中大醫學院腸道微生態配方 紓緩自閉童焦慮 改善睡眠提升學習記憶力

腸道作為人體免疫系統的核心，不止影響消化與營養吸收，對兒童及青少年精神健康也有莫大關係。中文大學醫學院近日成功研發名為「SCM06」的全新微生態配方，透過腸道微生物製造使人感到快樂與幸福的血清素，從而減輕自閉症兒童的焦慮及感官過敏症狀，改善睡眠及提升學習記憶力。目前配方已可供有需要的兒童使用，團隊正研究可適用於成年人身上的配方，以應對成人抑鬱問題。

製造感快樂幸福血清素

中大研究顯示，本港6至12歲兒童焦慮症盛行率達5%，而自閉症譜系障礙兒童出現明顯焦慮症狀的風險更高達40%。然而，目前可用的治療藥物選擇有限，亦有副作用。

中大卓敏內科及藥物治療學講座教授陳家亮指，自閉症兒童的焦慮及感官過敏症狀最明顯，研究團隊在2023至24年期間，邀請30名年齡界乎4至11歲的自閉症兒童參與臨牀試驗，期間他們連續12周服用SCM06配方，並定期進行臨牀評估及糞便樣本分析。結果顯示，自閉症兒童服用後，焦慮症狀整體減約20%，感官過敏及腹痛症狀亦改善15至20%；功能性腹痛兒童的比例更由26.7%，減少逾半至10%。

陳家亮解釋，腸道微生物與大腦之間存在緊密的雙向聯繫，其分泌的神經傳導物質，會影響大腦的情緒調節及感官處理區域。

中大醫學院裘槎醫學科學教授黃秀娟補充，人體逾9成令人感到快樂與幸福的血清素，均由腸道微生物製造。病人服用SCM06後，人體內N-乙醯血清素（NAS）會增加，而NAS是製造褪黑素的關鍵成分，故有助改善睡眠質素、穩定情緒及提升學習記憶能力。

現時「SCM06」只有兒童配方，陳家亮指成人適用的微生態配方與兒童配方差異較大，無論是劑量調配抑或菌種選擇，均須根據成人體質進行針對性調整，團隊正開展相關研究。

精神科學系臨牀助理教授黃永昊補充，團隊將陸續開展多項大規模研究，包括兒童過度活躍症、成人抑鬱問題等相關課題，日後將發布更多研究成果。

招募200童提供風險檢測

另外，中大醫學院去年公布免費為200名18個月至4歲合資格兒童，提供自閉症風險檢測的試點計劃。陳家亮透露，目前計劃的招募工作如火如荼，實際申請人數已遠超預期。團隊將在2至3月期間，收集參與試點計劃兒童的糞便樣本，進行風險評估，預計4至5月可得出評估結果，並計劃7月將檢測推向全港，為懷疑有自閉症相關症狀的兒童，提供早期評估服務。

記者 鍾綽盈

