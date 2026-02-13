Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

航天科技｜中大研發全球首顆 「面向城市可持續發展」AI大模型衛星

教育新聞
更新時間：12:36 2026-02-13 HKT
發佈時間：12:36 2026-02-13 HKT

香港積極發展太空經濟，中文大學獲特區政府資助研發，全球首顆面向城市可持續發展的人工智能（AI）大模型衛星「港中大一號」，昨午在廣東南海海域成功發射，順利進入預定軌道，將應用於防災減災、智慧城市與區域可持續發展等重要領域，並與前年發射的「香港青年科創號」實驗星組網，構建香港首個低軌衛星星座。校長盧煜明指「港中大一號」成功入軌，是中大在航天科技領域的新突破，更標誌在智能遙感與空間訊息應用方面，邁入新里程。

「港中大一號」成功發射進預定軌道

「港中大一號」昨由捷龍三號遙九運載火箭搭載升空，順利進入預定軌道。(圖片來源：中大提供)
「港中大一號」是特區政府創新科技署首次資助的「對地觀測衛星項目」，亦是本港大學首次直接參與設計、研發及應用的對地觀測衛星，昨連同其他6顆衛星以「一箭七星」海上發射方式，由捷龍三號遙九運載火箭搭載升空，順利進入預定軌道。在港出席發射儀式的校長盧煜明指，「港中大一號」成功入軌是中大在航天科技領域的新突破，標誌大學在智能遙感與空間訊息應用方面邁入新里程。中大將持續推動AI與航天科技的深度融合，培育更多航天科創人才，深化國際科研合作，為服務國家航天強國建設、支持本港及大灣區的可持續智慧城市發展。

針對城市地物類型複雜、空間異質性高的特點，「港中大一號」搭載高解析度多光譜光學遙感相機，空間解析度達一米，能獲取從近紫外到近紅外共10個譜段訊息，提供精細化環境監測數據，可應用於防災減災、智慧城市和區域可持續發展等領域。衛星更在國際上首次實現DeepSeek大語言模型的星載部署，具備在軌准即時數據分析與訊息提取能力，有效突破傳統對地觀測「海量數據回傳—地面處理—延時回應」的技術瓶頸。中大衛星總設計師暨地理與資源管理學系副教授馬培峰指，團隊首次在衛星端對DeepSeek大模型進行了輕量化與流程重構，能夠完成多光譜數據的目標識別與特徵提取，實現從「數據獲取」向「訊息獲取」的轉變。

本報教育組

