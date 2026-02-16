城大學者預警厄爾尼諾恐衝擊港經濟 本世紀料累損3000億美元 籲擴大科研投入未雨綢繆

全球極端天氣頻發，城市大學一項聯合研究揭露，大規模厄爾尼諾事件對人類健康的危害，遠比以往認知更為深遠且持久。「隱形殺手」不僅會縮短人類預期壽命，更將引發巨額經濟損失，參與研究的城大能源及環境學院院長本傑明 ‧ 霍頓（Benjamin Horton）接受《The Standard》（英文虎報）訪問，估計本港在21世紀將因厄爾尼諾現象，累計承受約2500至3000億美元的經濟損失，呼籲要未雨綢繆，減輕極端天氣的影響。

厄爾尼諾事件指在中東太平洋海域一帶，因海面溫度異常偏暖與偏冷之間的波動，從而引發的全球極端天氣現象。包括洪水、熱浪及空氣污染的極端天氣，擾亂糧食安全、阻礙經濟增長，更影響多個健康範疇，包括傳染病及腹瀉疾病、心血管及呼吸系統疾病，干擾醫療系統，更會導致超額死亡率。

團隊研究：人均壽命或縮短2.8年

本傑明 ‧ 霍頓聯同新加坡南洋理工大學研究團隊，綜合分析了橫跨60年、涵蓋10個環太平洋國家及地區的數據。研究發現，1982至83年、97至98年發生的兩次最強厄爾尼諾事件，分別導致研究覆蓋地區的人均預期壽命縮短約半年及三分之一年，並分別造成約2.6萬億美元、4.7萬億美元的經濟損失。

至於香港，上述兩次厄爾尼諾事件導致港人的平均預期壽命，分別縮短0.6年及0.4年，相當於全港人口總經濟損失約150億美元及580億美元。

本傑明 ‧ 霍頓推算，本港在21世紀將因厄爾尼諾現象累計承受2500至3000億美元的經濟損失。若厄爾尼諾事件強度持續加劇，研究覆蓋地區的人均預期壽命可能縮短多達2.8年，到2100年造成的經濟損失總額更高達35萬億美元。

吸取山竹教訓 讚港防災應對出色

極端天氣近年越趨頻繁，本傑明 ‧ 霍頓認為本港在應對方面取得巨大進步，以去年五度發出黑色暴雨警告信號，以及超強颱風「樺加沙」襲港為例，本港應對表現出色，包括加固建築結構以降低墮物風險、完善洪水管理確保暴雨後快速復原、優化機場預警系統等，「『山竹』（颱風）那時我們都未那麼好，對嗎？但我們從『山竹』的經驗中吸取教訓」。然而，他強調「氣候變化意味着過去100至150年的成功應對經驗，已不足以應對當前氣候挑戰」，呼籲要加大科學研究投入，協助預測熱浪與颱風，從而指導精準疏散與資源分配。

他強調厄爾尼諾現象是可預測的，只要做好適當規劃，便能減輕影響，各國應建立有效的早期預警系統、制訂熱浪健康行動計劃、實施更大規模的水資源管理措施，並加強對高溫環境下從業勞工的保護。同時建設具備韌性的基礎設施、發展能應對熱浪、乾旱或暴雨的智慧農業，並完善可應對疾病與污染增加的公共衛生系統。

