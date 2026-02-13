方大正籌辦全港首個藥學學士課程 預計首年開設40個學額

自資院校聖方濟各大學昨舉行傳媒午宴，校長張仁良上任半年首度公開亮相，透露方大正籌辦開設全港首個藥學學士學位課程，涵蓋配藥、製藥等專業知識，預計7月開始招生，首年提供約40個學額。獲教育局批地興建的大圍新校舍，他透露將主打醫療教學，預計最快後年落成啟用。

藥學學士課程首年預計提供約40個學額

方大校長張仁良昨率領高層會見傳媒，他透露正籌辦推出全港首個藥學學士課程，課程將會教授製藥知識，預計首年收生三、四十人，與現有的護理學及物理治療課程組成「三大支柱」，配合政府基層醫療系統發展。副校長(行政)及秘書長梁詩明補充，新課程主要針對配藥人員而設計，讓他們有向上發展的空間，如高級技術人員、藥劑師方向發展，學生畢業後可加入醫院管理局、老人院及基層醫療服務。

政府早前向方大批出大圍一幅校地作校舍用途。張仁良透露，新校舍發展計劃已進入招標階段，將連同前明愛沙田馬登基金中學校舍一併發展，工程將分三期進行，首階段預計於2027年底至28年初落成啟用，屆時可容納約3000至5000人，主要用於護理學、物理治療等醫療教學。他指校方已備首兩階段的工程費用，涉及逾10億元，將繼續為第三期工程籌募經費。

張仁良：期望讓校園更國際化

政府大力推動本港成為國際教育樞紐，但現時方大仍未獲批取錄內地生。張仁良表示，正與國家教育部與港澳辦加強溝通，並邀請不同單位到訪，期望內地相關部門了解課程資訊後，有望「跟大隊」與其他私立大學看齊。他早前亦到訪海南樂城，探討與當地醫療領域的合作機遇，並冀在廣州越秀區設立「青年座談室」，加強與內地聯繫。他亦期望取錄更多海外學生及交換生，讓校園更國際化。

記者 佘丹薇

延伸閱讀：

張仁良指傳統價值觀日益薄弱 籲學校加強品德教育摒棄功利心態

大埔宏福苑五級火｜方大畢業典禮延期 發起校內籌款支援受災學生









