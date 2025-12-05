Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜方大畢業典禮延期 發起校內籌款支援受災學生

教育新聞
更新時間：16:26 2025-12-05 HKT
發佈時間：16:26 2025-12-05 HKT

宏福苑五級火災發生後，不少學校都將原定活動取消或延期舉行。聖方濟各大學今日（5日）宣布，將原定於本月12及13日的畢業典禮延期舉行，初步改為明年2月底舉行，詳情適時公布。

校內舉行特別彌撒

另外，方大今日下午亦於校園舉行特別彌撒，祈求逝者安息，願傷者早日康復，並向所有受災人士致以誠摯的慰問。方大校長張仁良教授表示，大學正為受火災影響的學生發起校內籌款活動，為他們提供學費減免和生活資助等支援，以確保他們繼續學業，減輕經濟壓力。
 
方大學生事務處亦提供情緒支援及心理輔導服務，協助情緒受困擾的學生。 

