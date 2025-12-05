Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜災後聖誕聯歡應否取消？社工倡改主題：從「狂歡」轉為「平安與安慰」

教育熱話
更新時間：14:59 2025-12-05 HKT
發佈時間：14:59 2025-12-05 HKT

大埔宏福苑發生五級火災後，多間學校因應社會氣氛，相繼取消聖誕聯歡會等活動，令不少小六及中六學生與家長感到惋惜。香港註冊社工、香港生死學協會總監梁梓敦認為，學校可繼續舉辦活動，但應將主題由「歡欣喜樂」調整為「平安」與「安慰」，例如把「祝你聖誕快樂」改為「希望你平安，好好保重」。他強調，節日活動是重建人際連結的重要契機。

聖誕活動可成為心靈安慰的橋樑

早前，喇沙書院因應火災影響，宣布取消Christmas Ball，其他學校也陸續調整聖誕慶祝安排。梁梓敦於昨晚（12月4日）在社交平台撰文《今年應否慶祝聖誕節？給全港教會、教會學校和商業機構的建議》，並接受《星島教育》電話訪問。他透露，有牧師及幼稚園校長曾詢問是否應繼續報佳音或舉辦派對，因而撰文分享看法。

梁梓敦指出，聖誕聯歡能為不快樂的學生提供心靈安慰，讓悲傷者得到支持，彼此療傷，重建連結。「並非取消所有活動、避而不談，就能讓大家繼續前行。」他建議，活動主題可轉向「平安」與「安慰」，例如讓學生書寫感謝字句，分享一年的感恩之事，將傳統狂歡轉化為感恩時刻。對於大埔區學校，他更提議改為「互相安慰」的活動，如交換窩心小禮物，為彼此送上祝福。

火災後的心靈重整需時，梁梓敦認為「連結」在災後尤為重要，包括與自己、他人、大自然及信仰的連結。節日活動能促進人際聯繫，而在不安時接觸大自然，也能帶來平安與療癒。

災民心聲：願他人幸福，盼持續關懷

居於宏福苑的網民Adrian Lum在Threads平台表示，不反對學校舉辦聖誕活動，只要參與者不刻意cosplay災民或不尊重災民即可。他認為生活總要向前，「只要玩得開心之餘，之後仍然會關心災民的需要、心情，甚至公義，那就夠了。」Adrian Lum坦言，自己目前雖難感快樂，但仍希望他人幸福，並會慢慢康復，慢慢繼續生活、上班。

延伸閱讀：

大埔宏福苑五級火｜關顧教職員及學童情緒需要 教育局即日起辦7場網上講座

大埔宏福苑五級火丨學界同哀 多校延期慶祝活動表達關懷

 

