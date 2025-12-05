宏福苑五級火｜學校取消聖誕聯歡會改上課 災民發文稱不反對他人慶祝 惟一件事不可做

宏福苑奪命大火，造成159人死亡，社會各界彌漫一片愁雲慘霧。教育局在11月28日向全港學校發出正式通告，要求本地課程的中小學及幼稚園在11月29日至12月1日的下午時段停止校內所有慶祝活動，惟部分學校因應現時的社會氣氛，取消聖誕聯歡會，甚至有學校改為正常上課日，不少學生對此大為失望，紛紛在社交平台留言，指「party同大火係兩樣嘢」，亦有網民認為「沉醉喺悲傷係冇意思」，亦有災民留言稱不介意別人慶祝聖誕，但不要做出不尊重的舉動。

聖誕聯歡會遭取消 網民呻「嘢食、裝飾全部都訂晒」

有學生在社交平台thread上發文，指就讀的學校因應宏福苑大火，取消聖誕綜藝表演將，而聖誕茶會則改為年終師生檢討分享。有學生回覆指「party同大火係兩樣嘢嚟」，又指「嘢食、裝飾全部都訂晒」，直言對消息感到失望，但由於學校已作出決定，「上嚟淨係抱怨下」。亦有學生留言指「最後一年中六聖誕聯歡表演就咁就冇咗」，更有學生抱怨學校將當日改為上課日。

有網民留言，指有學校將聖誕活動的主題改為「感恩‧希望」，透過靜態活動，培養孩子感恩之心，懷抱希望。亦有網民認為「要學習生死教育，可以有好多方法，唔係取消節慶活動」。

災民支持適度慶祝 但拒被「角色扮演」

對於取消聖誕聯歡會，有災民發帖，指對於聖誕派對、聖誕舞會之類的活動，就算參加者玩得開心，只要不是不尊重災民，例如「cosplay（角色扮演）災民」，認為是可以接受。該災民認為事情總要過去，只要「之後仍然會關心災民的需要、心情、甚至公義，那就夠了」；他又提到「這刻我未能開心，但我也想其他人幸福」，他亦給自己訂下目標，「慢慢康復，慢慢繼續生活，慢慢繼續上班，預備之後的漫長跟進。」

災民心聲揭露真實創傷 失眠厭食嘆「冇心情」

不過，亦有災民有不同意見，指自己一直在宏福苑長大，幸好家人和家中的寵物貓平安，但媽媽正在醫院就醫，有小學同學離世。該災民指「唔係情勒你，唔係要你陪我哋一齊傷痛」，但直言這一星期過得痛，「每晚瞓一陣就扎醒，冇試過一覺瞓天光」，同時「每日食得一餐，食第二餐會嘔晒出嚟」，同時亦看著、聽著大家生活愉快、好心情，感到羨慕，因自己流離失所，「今日唔知聽日事」。樓主亦指，如果依然覺得派對可以照舊舉行，樓主就表示「尊重你，而我亦冇心情再同你講啲乜」。

巿民向死難者獻花。資料圖片

校長會預期各校低調處理慶典 取消表演轉向靜態學習日

新界校長會主席朱偉林預計各校將會調節活動氛圍，盡量減低喜慶元素，改以低調模式進行，降低歡騰喜慶氣氛。他提到，香港的辦學團體背景多元，包括不同宗教背景，各學校會按自身背景考慮。他續指，過往慶典禮中常見的表演環節，如邀請嘉賓表演、魔術表演等安排，今年將會取消。或會調整成學習活動日，學生們「都會食下嘢」，但會低調並非聖誕聯歡會的喜慶氛圍。

學校藉機推動感恩教育 引導學生珍惜現有幸福

朱偉林以其任職學校為例，表示學校將藉此機會教導學生學懂感恩。他認為，是次事故讓學生明白許多幸福都並非必然，學校將傳遞感恩訊息，讓學生感謝現有的良好環境、生活，及家人安康等。他強調，學校活動將著重展現學生學習成果，而非營造歡樂氣氛。

心理專家憂影響學生心情 倡活動轉型加入「儀式感」環節

香港心理學會輔導心理學部主席譚嘉宜在電台節目表示，對於學生而言，特別是面臨畢業的小六或中六學生，聖誕聯歡會是他們在校園生活中的一個重要及期待已久的集體回憶。若校方取消活動，可能會令學生感到失望、失落。

譚嘉宜建議，校方可與學生及家長共同商討，將活動轉型，在聚會中加入不同的「儀式感」環節，舉例指可以安排學生圍坐成大圈，互相分享近期的感受和經歷。此外，老師可引導學生製作心意卡或摺紙鶴，寫下祝福或悼念的語句，送給受影響的家庭，將個人的情緒轉化為對社區的關懷和支持。

